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Şahali: Bakanlık ile DAÜ birlikte çalışmalı

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CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, konuşmasında Doğu Akdeniz Üniversitesindeki sıkıntılara işaret ederek, DAÜ’de son iki ayda yaşanan sıkıntılar konusunda hükümeti eleştirerek, DAÜ’de huzurun yeninden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.
Şahali: Bakanlık ile DAÜ birlikte çalışmalı

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, konuşmasında Doğu Akdeniz Üniversitesindeki sıkıntılara işaret ederek, DAÜ’de son iki ayda yaşanan sıkıntılar konusunda hükümeti eleştirerek, DAÜ’de huzurun yeninden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

DAÜ’de siyaset üstü bir şekilde sorunların ele alınması gerektiğini ifade eden Şahali, aksi halde DAÜ’de büyük sorunların yaşanacağını ve üniversitenin ağır hasar alacağını kaydetti.

DAÜ’nün devlete karşı yükümlülüklerini gerçek maaş üzerinden yatırımlarla yerine getirdiğini ifade ederek, DAÜ’de son günlerde yaşanan olayları eleştirdi.

Ülkede yüksek eğitimde lokomotifin DAÜ olduğuna işaret eden Şahali, DAÜ’de derslerin online şekilde “harıl harıl” devam ettiğini ifade etti.

DAÜ’de eğitim konusunda gösterilen özverili çalışmanın görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Şahali, Milli Eğitim Bakanlığı ile DAÜ arasındaki sıkıntının DAÜ’deki motivasyonu kırdığını söyledi.

Ülkede üniversitelerin yeni döneme hazırlığı, uyumu konusunda bakanlık ile DAÜ’nün birlikte çalışması gerektiğini ifade eden Şahali, DAÜ’nün hiçbir zaman ayrıcalık beklemediğini, DAÜ’nün eğitim dışında başka bir ticari faaliyeti olmadığını, sadece eğitime odaklandığını, ancak diğer özel üniversitelerde başka yatırımların da olduğunu anlattı.

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