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Şahali: “Başbakan, her kürsü bulduğunda başarılı olduğumuzu söylüyor, kendimizi kandırmayalım”

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Şahali: “Başbakan, her kürsü bulduğunda başarılı olduğumuzu söylüyor, kendimizi kandırmayalım”
Şahali: “Başbakan, her kürsü bulduğunda başarılı olduğumuzu söylüyor, kendimizi kandırmayalım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında, Mart ayında başlayan kapalılık döneminde hükümetin tek başına bu ülkeyi idare ettiğinden söz ederek, “Dolayısıyla hükümetin bizi doğrudan duyabileceği herhangi bir kanal açık değildi” ifadelerini kullandı.

Söz konusu dönemde olumlu yaklaşarak, hükümeti cesaretlendirmek, yanlıştan döndürmek maksadı ile değerlendirmeler paylaştıklarını söyleyen Şahali, “Özellikle kitle iletişim araçlarını, sosyal medyayı kullanarak, yol gösterici olmayı başardık. Şansla değil, akılla bu süreci ele aldık” dedi.

Açılmanın, kontrollü olarak değil, maalesef topyekûn bir açılma olduğunu ve korunma tedbirlerinde bir zafiyet olduğunu işaret eden Erkut Şahali, “Kurduğumuz sistemleri denetlenebilen sistem haline getirememek noktasında sicilimiz var” şeklinde konuştu.

“SON 2 HAFTA HÜKÜMETİN YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİNİ ANLATIYOR”

1 Temmuz ile ilgili hükümet mensuplarının endişeleri olduğunu, endişelerin giderilmesinin, ancak somut kriterler ile yapılacak değerlendirmeler sonucunda olacağını belirten Şahali, “Covid-19 sürecinde olmamız gereken noktada hiç olmadık. Sayısız konuşma, değerlendirme yapıldı, ancak sadece son 2 haftaya bakılacak olursak, hükümetin yönetim beceriksizliğini bize çok net anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Kimsenin işini gereken bir biçimde yapmadığı, gerçek dışı bilgiler ile kendisini temizlemeye çalıştığı bir yaklaşımın şahidi olduklarını kaydeden Erkut Şahali, “Başbakan ile Cumhurbaşkanının değerlendirme sürecinde gerçek dışı bilgiler kamuoyuna aktarıldı” değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Ersin Tatar’ın her kürsü bulduğunda başarılı olduğumuzu söylediğine dikkat çeken Şahali, “Gerçekten önemli bir iş çıkardıysanız, bu konuda yürütülmesi gereken halkla ilişkiler çalışmasına katkı koymak isterim, ama kendi kendimizi kandırmayalım” dedi.

Yasama tatilinin hükümet tatili olmadığını hatırlatan Erkut Şahali, “Bizim süratle hazır olmamız gerekiyor. Bu hazırlığı yaparken demokrasi ve güçler ayrılığı ilkesinden ayrılmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ülkede çok büyük bir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu dile getiren Şahali, “Elimizdeki su rezervi tükenme noktasına ulaşacak. Dolayısıyla suyu tasarruflu kullanmalıyız, çünkü hükümetin bu noktada sorumluluk almadığı aşikâr” değerlendirmesini yaptı.

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