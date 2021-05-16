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Şahali: “Bizler yasalar üzerinde ciddiyetle çalışmaktan geri durmuyoruz”

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Saner, “komiteleri çalıştırmayan muhalefet” sözlerini kullanması üzerine bir tepki de CTP Milletvekili Erkut Şahali’den geldi. Şahali, yasalar üzerinde ciddiyetle çalışmaktan geri durmadıklarını belirterek, “Biraz insaf, az biraz da edep yahu!” dedi.
Şahali: “Bizler yasalar üzerinde ciddiyetle çalışmaktan geri durmuyoruz”

İşte açıklama;

Başbakan'ın meclis komitelerinin toplanamamasına gerekçe olarak "muhalefet milletvekilleri katılmıyor" demesi sadece gerçek dışı değil, aynı zamanda emeğe karşı yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır!
Kendi partisine mensup üyeler katılmadığı halde, halk yararına olduğunu düşündüğümüz her toplantının açılışını sağlamakla kalmıyoruz, onlar ve hatta başkanlar toplantı sırasında başka başka işlerle uğraşıp telefon görüşmelerine devam ederken, bizler meclis çalışanları ve katılımcılarla yasalar üzerinde ciddiyetle çalışmaktan geri durmuyoruz.
Yoklama çizelgeleri de tutanaklar da oradadır, merak eden varsa edinmesine memnuniyetle yardımcı oluruz.
Biraz insaf, az biraz da edep yahu!

20:00
Not: Sayın başbakanla aynı anda açıklama yapmışız, onunkini şimdi okudum.
Durum şu:
Ersan Bey,
1-AZINLIK HÜKÜMETİ olduğunu hala kavramamış.
2-Bağımsızları, mevzuat yasakladığı halde kendinden sayıyor.
3-Ne dediğini bildiğinden emin değilim.

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