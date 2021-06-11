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Şahali: Çarklar artık dönemeyecek kadar bozulmuş durumdadır

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CTP milletvekili Erkut Şahali  Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün “Bozulma” başlıklı konuşma yaptı.
Şahali: Çarklar artık dönemeyecek kadar bozulmuş durumdadır

CTP milletvekili Erkut Şahali  Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün “Bozulma” başlıklı konuşma yaptı.

Şahali, “bozulmadan ‘önceden çalışırdı ve bozuldu’ anlamı çıktığını” ama bir başlık yazmak zorunda olduğunu söyleyerek “Ne içiyorlarsa bir an önce bırakmalılar. Çarklar artık dönemeyecek kadar bozulmuş durumdadır sorun keşke kirazın fiyatı olsaydı” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın dilini yeniden tesis etmek zorunda olduğunu belirten Şahali, “Halkın her bireyinin hakkını korumalıdır.  Cumhurbaşkanı’nın kimlerle fotoğraf çektirdiğini sorgulamak ahlaksızlık olamaz” diye konuştu

Her cumhurbaşkanının kendi dili olduğunu ancak “siyasi alçaklık, kara propaganda” gibi ifadeler olamayacağını kaydeden Erkut Şahali, ülkenin fahri konsolosunun oğlu suçla itham ediliyorsa ve cumhurbaşkanıyla fotoğrafı varsa “cumhurbaşkanının o şahıs kimdir bilmem açıklaması” yapamayacağını savundu.

Şahali, ülkeyi fahri olarak temsil etme hakkı verilen birinin oğlunu cumhurbaşkanının tanımama hakkı olamayacağını kaydetti.

Şahali, Taşel’le ilgili konuşmaya cevaben Başbakan Saner’in yeni personel alınmadığını, sözleşmelerin yenilendiğini açıkladığını ancak yeni ve yenilenen arasındaki farkı anlayabilecek kadar tecrübeli olduğunu vurgulayarak resmi gazetede yazılanların yalanlandığı bir bozulma içinde bulunulduğunu söyledi.

Taşel’de günlerdir grev yapıldığını ve şirketin gözden çıkarıldığı izlenimi yaratıldığını kaydeden Erkut Şahali, bu şirketin yüzde 30’unun devletin halkın olduğunu hatırlatarak, batırılmasına göz yumulmaması gerektiğini ifade etti.

TÜK’le ilgili yasa gücünde kararname çıkararak önünü açtığını, üstelik bunu Meclis açıkken yapmasının bozulmuşluğun örneklerinden olduğunu belirten Erkut Şahali, tüm bunların ancak madde tesiri altında yapılacağını bu nedenle “ne içiyorlarsa bıraksınlar” dediğini belirtti.

“Komiteleri çalıştırmayıp meclis yok sayarak yasa gücünde kararnameyle iş yapacaksınız ihalesiz alımı meşrulaştıracak, okula gidemeyen öğrencileri kampa yollayacaksınız sonra da bunlar akla uygun ve anlaşılırmış gibi sorun yokmuş gibi davranamazsınız” diyerek,

Şahali, “İhaleler tamamlanamadığı için çam kese böceği gibi yılların emeğini içeren mücadeleleri sıfırlayacak adımlar atacaksınız farelerle ilgili ihalelere çıkmayacaksınız ve kimse ses çıkarmayacak beklenen bu mudur?” diye sorarak, kabul edilir olmayan daha bir dizi icraata örnek verdi.

KKTC’de bir hava üssü oluşturulacaksa bunun hükümeti aşan bir konu olduğunu, Meclis’te tartışılıp karar alınması gerektiğini kaydeden Erkut Şahali, hükümetin de aslında bu konularda herkes gibi haberdar olduğunu savundu.

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