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Şahali: ‘Dün geçen bütçe bu sabah açık verdi’

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, hükümeti Türk Lirasıyla ilgili oynanan oyunlara alkış tutmakla suçladı.
Şahali: ‘Dün geçen bütçe bu sabah açık verdi’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, Meclis Genel Kurulu’nda  “Döviz Krizi mi, Döviz Gerçeği mi? Artık Karar Vermek Lazım” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Ülkede ekonomik anlamda bir ön görüle bilirlik olmadığını kaydeden Şahali, bunun tek sebebinin Türk Lirası kullanımı olduğunu söyledi.

İnsanların alıştığı hayat standardını koruyamadığını belirten Şahali, her evde yangın bulunduğunu kaydetti. 

Türk Lirası üzerinde oynanan bilinçli politikanın buna yol açtığını kaydeden Şahali, hükümeti Türk Lirasıyla ilgili oynanan oyunlara alkış tutmakla suçladı.

Şahali, ‘konuşmamız gereken birilerinin kendi parasını soktuğu kılık nedeniyle içine düştüğümüz durumdur’ dedi.

Dövize endekslenmiş muhasebe sistemine geçilmeli!

‘Dün geçen bütçe bu sabah açık verdi’ diyen Şahali, sözlerine şöyle devam etti:

‘Bu ülkede muhasebe sistemi başka bir para sistemine endekslendi. Hane halkında fakirleşme var ancak hazine doluyor. Dövize endekslenmiş muhasebe sisteminin uygulamaya alınması bugün itibariyle kaçınılmazdır.”

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