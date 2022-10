Şahali: Ekonomik durum 'yıkım' anlamına geliyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Şu an sahip olduğumuz ilişkileri de havaya uçurursak, bu ülkenin üzerine çöreklenmiş duman, belli bir süre sonra oksijen yokluğundan hepimizi zehirleyecek." dedi.

Ekonomik durumun 'yıkım' anlamına geldiğini kaydeden Şahali, Sadece hayata yeni atılan gençlerin değil, ailelerin de göç ettiğini ifade eden Şahali, “Ülkeyi yönetenler, herhangi bir çaba ortaya koymuyor.” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, ekonomik bağlamda hiç kimsenin alıştığı noktada olmadığına vurgu yaptı. Ekonomik durumun yıkım anlamına geldiğini, iş yapabilme ve hayata tutunabilmenin zayıfladığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi'nde sadece hayata yeni atılan gençlerin değil, ailelerin de göç ettiğini ifade eden Şahali, “Ülkeyi yönetenler, herhangi bir çaba ortaya koymuyor.” dedi. Ülkenin demokratik süreçlere bağlı yapılardan geçmediğini dile getiren Şahali, “Demokrasinin zorlandığı, hırpalandığı ve yok sayıldığı yapı tarafından ülke yönetiliyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a da eleştirilerde bulunan Şahali, “Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olma ihtimalini sevenler, dünyadan dışlanma ihtimaline yatırım yaparak aslında yoklukla malul olduklarını ifade ediyorlar. Biz, buna karşıyız. Kıbrıs Türk halkı bu adanın tamamının sahibidir...” dedi.

Ersin Tatar’ın “Tanınacağız” ifadesine işaret eden Şahali, “Şu an sahip olduğumuz ilişkileri de havaya uçurursak, bu ülkenin üzerine çöreklenmiş duman, belli bir süre sonra oksijen yokluğundan hepimizi zehirleyecek. Biz şu an zehirlenme sürecini yaşıyoruz. Ekonomi bizden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü yangın yerine döndü, demokrasi UBP ve ona uzantı haline gelen siyasi odaklar nedeniyle can çekişiyor.” ifadelerini kullandı.