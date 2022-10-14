Şahali: Hükümet makamları sermaye yapıp bölüşüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, devlet bankalarının UBP’den DP’ye geçmesi ile ilgili “UBP - DP - YDP, seçim ittifakı için kurumları da makamları da sermaye yapıp aralarında bölüşüyor” dedi.

Şahali, halkına sırtını dönenlerin, önce sandıkta hesap vereceğini ardından da yargıda hesap vereceklerini ifade etti.

İşte ilgili açıklama:

“UBP - DP - YDP, seçim ittifakı için kurumları da makamları da sermaye yapıp aralarında bölüşüyor. Böylesine hoyratlık, böyle pervasızlık utanmazlık değil de nedir! Halkına sırtını dönenler, sözüm sizedir: Az kaldı, önce sandıkta, sonra kutuda #yargılanacaksınız...”

