Şahali: Hükümet organize suç örgütüne dönüştü, dosyalara işlem yapmayın...

İşte CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali'nin yaptığı açıklama;
Sevgili Belediye Çalışanı,
Organize suç örgütüne dönüşen hükümet "Emirname kalktı" dedi diye, kapının önüne yığılan dosyalara sakın işlem yapma!
Görev süresi dolmuş "eski" belediye başkanının yetkisi olmadığı halde verdiği talimata uyma, uymak zorunda kalıyorsan talimatı mutlaka yazılı talep et!
Bu suça, geleceğine yapılan bu tecavüze ortak olma!
Yargılanacaklar arasına kendini de koyma!
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