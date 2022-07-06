Şahali: '' Kıb-Tek'in içine düşürüldüğü durumun sorumsuz ve yalancıların eseridir''

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Kıb-Tek'in içine düşürüldüğü durumun, 2019'dan beri görevdeki sorumsuz ve yalancıların eseri olduğunu kayd

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından son günlerde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

“Kıb-Tek’in içine düşürüldüğü durum, 2019’dan beridir görevdeki sorumsuz ve yalancıların eseridir.” vurgusunu yapan Şahali, “kimse ‘hep böyleydi’ demeye kalkmasın, Ünal Üstel kadar yalancı duruma düşer.” ifadelerini kullandı.

“KURUMUN KÖKÜNE RESMEN KİBRİT SUYU DÖKÜLDÜ”

Ersin Tatar’ın başbakan olduğu dönem, hükümetin Kıb-Tek’i tam kapasite çalışırken devraldığını ve kasasında para olduğunu belirten Şahali, “Önce Taçoy, sonra Arıklı, şimdi de Atun, kurumun köküne resmen kibrit suyu döktü. Bugün yaşadığımız ise arsızlığın en hayasız halidir ve emsalsizdir…” ifadelerini kullandı.