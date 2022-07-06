  • BIST 2.371,25
  • Altın 972.157
  • Dolar 17.1012
  • Euro 17.5509
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Şahali: '' Kıb-Tek'in içine düşürüldüğü durumun sorumsuz ve yalancıların eseridir''

» »
CTP Milletvekili Erkut Şahali, Kıb-Tek'in içine düşürüldüğü durumun, 2019'dan beri görevdeki sorumsuz ve yalancıların eseri olduğunu kayd
Şahali: '' Kıb-Tek'in içine düşürüldüğü durumun sorumsuz ve yalancıların eseridir''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya hesabından son günlerde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

“Kıb-Tek’in içine düşürüldüğü durum, 2019’dan beridir görevdeki sorumsuz ve yalancıların eseridir.”  vurgusunu yapan Şahali, “kimse ‘hep böyleydi’ demeye kalkmasın, Ünal Üstel kadar yalancı duruma düşer.” ifadelerini kullandı. 

“KURUMUN KÖKÜNE RESMEN KİBRİT SUYU DÖKÜLDÜ”

Ersin Tatar’ın başbakan olduğu dönem, hükümetin Kıb-Tek’i tam kapasite çalışırken devraldığını ve  kasasında para olduğunu belirten Şahali,  “Önce Taçoy, sonra Arıklı, şimdi de Atun, kurumun köküne resmen kibrit suyu döktü. Bugün yaşadığımız ise arsızlığın en hayasız halidir ve emsalsizdir…” ifadelerini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre, Atatürk Öğretmen Akademisi mezuniyet törenine katıldı06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:36
  • Muhalefet çok eleştirmişti ama 'e-Devlet Protokolü' Resmi Gazete'de yayımlandı, yürürlüğe girdi...06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:31
  • Detay bugün ne manşet attı? 6 Temmuz Çarşamba 202206 Temmuz 2022 Çarşamba 08:22
  • Sevilen doktor ansızın vefat etti...06 Temmuz 2022 Çarşamba 08:20
  • Halil Falyalı cinayeti: Metin Süs'ün tetikçi Mustafa Söylemez'e gönderdiği para ortaya çıktı!05 Temmuz 2022 Salı 20:21
  • "Kimse Kıbrıs Türkü’nü göz ardı edemez"05 Temmuz 2022 Salı 20:08
  • KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kalbine, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ICD takıldı.05 Temmuz 2022 Salı 19:20
  • Öztürkler: İskele Bölgesi ve Halk Sağlığının Korunması Hepimizin Sorumluluğundadır05 Temmuz 2022 Salı 19:16
  • Eroğlu, normal servise çıkarıldı05 Temmuz 2022 Salı 19:10
  • Motorlu Araçlar Birimi’nde grev var05 Temmuz 2022 Salı 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti