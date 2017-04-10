Şahali: "Konuşmalarıma Başbakan cevap versin"

Meclis Genel Kurulu’nda İçtüzüğün 62. Maddesi tahtında söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali gümrükteki eylem hakkında konuştu.

Bunun ibret tablosu oluşturan bir eylem olduğunu dile getiren Şahali, gümrükteki mevcut personel sayısının az olduğunu anlattı.

TAK’ta da terfi işlemlerinin ilerletilmemesi nedeniyle eylem yapıldığını dile getiren Şahali, terfi mekanizmasının işlemesinin ihtiyaç duyulan istihdamın yapılabilmesi anlamına geldiğini hatırlattı.

Gümrükteki sorunun çözülmemesi ve bu nedenle eylemlerin artmasının ekonomiye ve yurttaşa olumsuz yansıyacağını söyleyen Şahali, kamunun en önemli organlarındaki personel eksikliği giderilmezken, başka yerlere münhal duyuruları yapılmadan adil olmayan şekillerde istihdam yapıldığını savundu.

Şahali, kamunun özel çıkarlara esir edildiğini iddia ederek, konuşmalarına Başbakan’ın cevap vermesini istedi.

DENKTAŞ: “MUHALEFETİN SÖZLERİ BİZİM İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMEYECEK”

Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş hükümet adına sorulan sorulara cevap vermesi eğer muhalefet için hiçbir anlam ifade etmiyorsa, onların sözlerinin de kendileri için hiçbir şey ifade etmeyeceğini dile getirdi.

İçtüzüğün gereğinin sorulan cevabın hükümet tarafından cevaplanması olduğunu dile getiren Denktaş, kendisinin bu bağlamda cevap verdiğini anlattı.

Şu anda ele alınan sorunların CTP’nin görevde olduğu dönemde çözülmemiş sorunlar olduğuna işaret eden Denktaş, Gümrük Dairesi’ndeki sorununun da bunlardan biri olduğunu anlattı.

Açılan münhallerin yıllardır ihtiyaç duyulan yerlere olduğunu dile getiren Denktaş, bir planlama çerçevesinde Gümrük Dairesi münhalinin de en kısa sürede açılacağını belirtti.

Yasal yollardan durdurulan kişiler konusuna değinen Denktaş, buna o dönemde karşı durduklarını hükümetin bozulma noktasına kadar gittiğini, Şubat ayında yeterlilik sınavı konduğunu ve geçemeyen kişilerin durdurulduğunu anlattı.

CTP hükümetten gideli çok az zaman geçtiğini dile getiren Denktaş, bu bağlamda Şahali’nin konuşmalarını eleştirdi.

Denktaş, “Bu hükümet sorun üzerine sorun çözmektedir” dedi.