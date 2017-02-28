Şahali: "Korku mu, hesap mı?"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi'nde yaşanan nisap sorununa ilişkin eleştiride bulunarak, hükümetin "bodrumda saklandığını" öne sürdü...

Şahali, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Cumhuriyet Meclisi'nde yaşanan nisap sorununa ilişkin " Hükümet mecliste ama bodrumda saklanıp, genel kurula gelmiyor. Korku mu, hesap mı anlarız şimdi! Biz halkın huzurundayız... dedi.

Bilindiği üzere mecliste nisap sağlanamamış ve oturuma sadece CTP ile TDP'li vekiller katılmıştı. Konuyla ilgili kürsüden açıklamada bulunan CTP'li vekil Doğuş Derya ise "hükümet yetkilileri mecliste ama aşağıya oturup toplantıya katılmıyorlar" şeklinde konuşmuştu.