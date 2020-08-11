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Şahali: “Kötü niyetli hükümet gece 12’ye kadar yapacağını yapabilir”

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İstihdam ve iptali tartışmalarına değinen Erkut Şahali, seçim yasaklarının başlayacağı gece 12’ye kadar endişeli olduğunu dile getirdi.
Şahali: “Kötü niyetli hükümet gece 12’ye kadar yapacağını yapabilir”

İstihdam ve iptali tartışmalarına değinen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa milletvekili Erkut Şahali, seçim yasaklarının başlayacağı gece 12’ye kadar endişeli olduğunu dile getirdi.

Meclis Genel Kurulunda konuşan Erkut Şahali, “İyi niyetli olmayan bir hükümet gece 12 ye kadar fevkalade yapacağını yapabilir. Bu ülkenin çocuklarının tabağından yemek yemeyin. Eşinizi dostunuzu memnun edeceksiniz diye halkı inletmeye hakkınız yoktur. Ülkenin geleceğinden çalarak kendinizi var ettiniz, ne olur durunuz!” ifadelerini kullandı.

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