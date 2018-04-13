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Şahali: “Olağanüstü koşullarda yaşanabileceklere karşı tedbir alındı”

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Doğu Akdeniz’de meydana gelebilecek olağanüstü bir durumda yaşanabilecek olumsuzluğa karşı hayvansal yem hammaddelerinin tedarikine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına başlandığını açıkladı.
Şahali: “Olağanüstü koşullarda yaşanabileceklere karşı tedbir alındı”

Şahali yazılı açıklamasında, Toprak Ürünleri Kurumu’nun yetkilendirilerek, ülkenin kaba yem ihtiyacı için ihaleye çıkmaya hazır hale getirildiğini belirtti.

 Hâlihazırda açılmış bir arpa ihalesi bulunduğunu belirten, bölgede olağanüstü bir durumun yaşanmaması dileğinde bulunan Şahali,  “Gerekli tedbirleri alıyoruz, stokları gözden geçiriyoruz, an itibariyle bir sıkıntı yok” dedi.

 Yeterli arpa stokunun TÜK depolarında bulunduğunu kaydeden Şahali, “Şu an için olası olağanüstü koşullara ilişkin bir zafiyetimiz yoktur” diye ekledi.

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