Şahali: Ses kaydını habere konu etmek gazeteciliğin gereğidir

CTP Milletvekili Erkut Şahali'nin kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Kirli elleriyle siyasete yön verdikleri, kirli paralarıyla onu finanse ettikleri iddia edilenlerle adı birlikte anılanlar,

onlarla aynı mekanı paylaşıyor, boy boy fotoğraf çektiriyor, hatta fahri görevlere atamasını yapıp sonra da bilmezden gelip inkar ediyorsa,

bu "leş gibi" bir kirlenmedir.

Böylesi bir ortamda, düzmece gibi duyulsa dahi, kirli ellerin yaptığı diğer tüm işlere benzer bir işi anlatan ses kaydını habere konu etmek gazeteciliğin gereğidir.

Yargılanması gerekenler bellidir ve bunlar asla gazeteciler değildir!