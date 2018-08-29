Şahali: Tarımda ara eleman yetiştirecek girişim ihtiyaçtır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Beyarmudu’nda ileride bir Tarım Meslek Okulu veya Tarım Koleji’nin açılmasının,ülke tarımında teknisyen açığı ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakan Şahali, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in daveti üzerine Beyarmudu’na giderek, Bakan Özyiğit’le birlikte geçmiş yıllarda Ziraat Koleji olarak kullanılan binada incelmelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Şahali: Teknik düzeyde işi yürütecek olan ara eleman yok

Bakan Şahali, tarım iş kolunda nitelikli işgücü eksikliğinin en büyük sıkıntını olduğunu söyleyerek, tarıma geleneksel olarak babadan oğula devrolan bir iş diye bakıldığını ancak gerçekte durumun böyle olmadığını, Kıbrıslı Türlerin bu alandan hızla çekilerek, bu kolu yabancı işgücüne bıraktığını ifade etti. Şahali, bu durumun ülke ekonomisi açsından da ciddi bir kayıp olduğuna işaret ederek, “Tarım iş koluna ara eleman yetiştirecek bir girişim ihtiyaçtır. Bu ülkede işsiz Ziraat Mühendisi yok. Bunun nedeni, mühendislik açsından ziraatta iş yapabilecek alan var. Ancak,Tarım Dairesi’ne örneğin teknisyen istihdamı çok kolay değildir. Teknik düzeyde işi yürütecek olan ara eleman yoktur” dedi.

Bakan Şahali, gerek kamuda gerekse tarımsal üretim alanlarında görev alabilecek eğitim almış ara elemanlarınyaratılmasının önemine değinerek, bu şekilde tarımsal verimliliğin sağlayabileceğinin altını çizdi.

Bakan Şahali, Beyarmudu’nun tarımın en verimli yapıldığı alanlardan biri olduğunu belirterek, bu bölgede bir Tarım Meslek Okulu veya Tarım Koleji’nin açılmasının hem bu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de diğer bölgeler açısından bir cazibenin yaratılmasına yardımcı olacağını söyledi. Bakan Şahali, Bakan Özyiğit’e bu konuda destek vereceklerini ifade ederek, gereken sorumluluğu da üstelenmeye hazır olduklarını aktardı.

Özyiğit: Adım atmak istiyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in eğitimde doğruplanlamanın önemine işaret ederek, okul kademlerinde yönlendirme sistemi getirmeye çalıştıklarını anlattı. Özyiğit, özellikle tarımda araeleman noktasında ülkenin ciddi bir açığı olduğunu düşündüklerini ve geçmişte faaliyete olan Ziraat Koleji’nin yeniden ülkeye kazandırılması noktasında bir düşünceye sahip olduklarını ifade etti.

Bakan Özyiğit ilk aşamada bir bölüm açılabileceğini, kurslar düzenlenebileceğini anlatarak, süreç içerisinde ülkenin değişen koşullarını göz önünde tutarak, ihtiyaçlar doğrultusunda bir şekil verilebileceğini kaydetti.