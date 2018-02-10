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Şahali: Trafik kazasını ucuz atlattım ve alınması gereken dersi aldım

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Şahali: Trafik kazasını ucuz atlattım ve alınması gereken dersi aldım
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali geçirdiği trafik kazası sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahali iyi olduğunu ve alınması gereken dersi aldığını belirterek, Pazartesi görevinin başında olacağını kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali geçirdiği trafik kazasını, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.
Şahali açıklamasında iyi olduğunu Pazartesi günü görevinin başında olacağını söyledi.

Şahali’nin paylaşımı şöyle:
“Merakta olanlar için hemen söyleyim, iyiyim, çok iyiyim.
Maalesef bir trafik kazası geçirdim. Deyim yerindeyse “ucuz atlattım”.
Tek tesellim, kendimden başka kimsenin malına ya da canına zarar vermemiş olmamdır.

Alınması gerken bir ders vardı, aldım.
Biraz dinlenip, Pazartesi günü görevimin başında olacağım.
Arayıp soran, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim.”

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