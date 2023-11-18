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Şahali: TÜK’te izahı yapılamayacak tuhaflıklar var

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Tarım Bakanlığı’nın bütçesi görüşülüyor.
Şahali: TÜK’te izahı yapılamayacak tuhaflıklar var

CTP Milletvekili Fikri Toros, Tarım Bakanlığı bütçesi üzerine söz alarak, “Tarım, sanayi, ticaret, hijyen, sağlık ve istihdam demektir…” diyerek tarımsal gelişimin ülke için önemine işaret etti.

Toros, ülkede tarımsal üretim planı noksanlığı yaşandığını söyleyerek, sık sık değişen hükümetlere ve bürokratlara işaret etti.

Tarımsal üretim planlaması için gerekli olan önemli 4 unsura değinen Toros, doğrudan destek, teşvikler, alım garantisi ve üreticinin kendini güvende hissetmesi için sigortaya işaret etti.

Standartlaşmaya bütçe ayrılması gerektiğini de belirten Toros, toprak ve tohum konusunda olması gerekenin fevkalade gerisinde olunduğunu söyleyerek, “İthal ettiğiniz tohumlar olması gereken standartta değil. Küresel standartlarla uyum söz konusu değil” dedi.

Tarım Bakanlığı’nın uluslararası örgütlerle iş birliği yapması gerektiğini de söyleyen Toros, bu örgütlere iştirakin şart olduğunu söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü konusunda da konuşan Toros, yakın zamanda hayvansal ürünler dışındaki ürünler için ticaret kapısının açılacağını söyledi.

Üretici para kazanırsa, teknolojiye, kaliteli ürüne yatırım yapabileceğini ifade eden Toros, bunlardan tasarrufa kaçınılmaması gerektiğini söyledi.

Tarım Bakanlığı ile AB Birliği’nin hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmaların başarı ile devam ettiğini belirten Toros, bunun devamını diledi.

Et kaçaklığı konusunda da konuşan Toros, “Bunun önüne geçin Sayın Bakan, kaybedecek hiçbir şeyiniz yok” dedi.

Şahali

Komite Başkan Vekili Toprak Ürünleri Kurumu’nun bütçe anomalisinin ortadan kaldırılmasını beklediğini ancak bunun henüz giderilmediğini söyledi.

Şahali, “TÜK’te izahı yapılamayacak tuhaflıklar var” dedi.

Erkut Şahali, Tarım Bakanlığı bütçesini de yorumlayarak, “En dikkat çekici nokta pek çok alanda proje kalemlerinin kapatılması. Sayın Çavuş’a ‘Çiçeği burnunda bakan’ dedik, çiçek tomurcuğa dönmedi. Bana söylediği kadar biliyorsa idi, 11 Ağustos’tan bugüne kadar bir şeyler görürdük. Göremedik. Bütçe de böyle bir sinyal vermiyor…” dedi.

Erkut Şahali, Doğrudan Gelir Desteği ödemelerinin çok arkadan geldiğini, peşinen harcandığını söyleyerek, su konusundaki söylemleri de eleştirerek, bu konudaki açıklamaları “popülist ve gerçek dışı” diye niteledi.

Gıda güvenliği konusuna değinen Şahali, gıda analiz raporlarının ülke genelindeki durumu yansıtmaktan uzak olduğunu, Tarım Dairesi’nin de eğitimlerini sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Hayvancılık Dairesi’nin eğitim faaliyetleri konusunda geriden geldiğini belirten Şahali, balıkçılıktan da burasının sorumlu olduğunu ifade ederek, daha önce bu konuda çok şey söylendiğini ama hiçbir şey yapılmadığını belirtti.

Devlet Üretme Çiftliği ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ilgili konuşan Şahali, “Su Dairesi’nin ülkede kazılan kuyulardan haberi olmayabilir diye bir şüphem var…” şeklinde konuştu.

Şahali, Orman Dairesi’nin faaliyetlerini de eleştirdiği konuşmasında "Bafra’daki orman alanlarının heba edilmesi için" kaç para alındığını daha önce de sorduğunu ifade etti, “Bafra’da otellere kiralanan orman arazileri iyi niyetle kiralanmış değil.” dedi.

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