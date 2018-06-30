Şahali: Türkiye’den talep edilen 3 helikopterden biri söndürme çalışmalarına başladı

Yamaçköy’de bugün öğleden sonra çıkan orman yangınına Türkiye’den talep edilen 3 yangın söndürme helikopterden biri söndürme çalışmalarına başladı.

2 yangın helikopteri de müdahale için yola çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yamaçköy’deki yangının yanı sıra Sipahide de yangın çıktığını belirtti.

Bakan Şahali, Türkiye’den talep edilen 3 helikopeterin yolan çıktığını ve bir tanesinin yangına müdahale etmeye başladığını kaydetti.

Yangına Orman Dairesi ekipleri ile İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Bakan Şahali, yangına su tankeri, dozer ve kepçe sahibi vatandaşlara çağrıda bulunarak yangını söndürme çalışmalarına katılmasını istedi.

Bakan Şahali, sivil unsurların, özel şahısların desteğine ihtiyaç olabileceğini belirtti.