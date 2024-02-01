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Şahali: UBP Üstel’i ‘müjdeci’ ilan etti

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak soruları yanıtladı.
Şahali: UBP Üstel’i ‘müjdeci’ ilan etti

Sahte reçete soruşturması ve ardından yaşanan süreçleri değerlendiren Şahali, ülkede tam bir kaos yaratıldığını vurguladı. 

“Başbakan Ünal Üstel’i müjdeci ilan ettiler, her gün bir müjde veriyor. En son ‘İlaç sorununu çözdük’ müjdesini verdi” diyen Şahali, “aslında çözülen bir sorun yok, ortada bir müjde de yok. Halkı aldatmaya, oyalamaya dönük adımlar bunlar. Halkın ihtiyaçlarına cevap vermiyorlar’ diye konuştu

“Hükümet halkın feryadından bir haber”
“Yurttaş bu hükümetten bir şey beklemiyor” diye sözlerine devam eden CTP Milletvekili Erkut Şahali, yaşanan pahalılık ve denetimsizliğe vurgu yaptı, şunları kaydetti: 

“ Hükümet halkın feryadından haberdarsa bir cesaret gösterecek ve ya fiyat sabitlemeye ya da sınırlandırma kararı almaya gidecek. Bunları yapmadıkları sürece hiçbir şeyin bir anlamı yoktur. Hükümet karar almadan ne belediye ne de Ticaret Dairesi’nin denetim yapamaz. Hükümet karar alacak ona göre denetimler yapılacak. Örneğin Güney Kıbrıs geçici bir dönem için kâr marjını yüzde 20 ile sınırlandırdı, devlet de KDV gelirlerinden feragat etti. Bizim hükümetimizse sadece sloganlarla hareket ediyor. Konuşuyorlar ama bir şey yapmıyorlar. Laf çok, icraat yok”

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