Şahali: Ülke çok büyük bir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Son 2 haftaya bakılacak olursak, hükümetin yönetim beceriksizliğini bize çok net anlatıyor… Başbakan her kürsü bulduğunda başarılı olduğumuzu söylüyor, kendimizi kandırmayalım” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmasında, Mart ayında başlayan kapalılık döneminde hükümetin tek başına bu ülkeyi idare ettiğinden söz ederek, “Dolayısıyla hükümetin bizi doğrudan duyabileceği herhangi bir kanal açık değildi” ifadelerini kullandı.

“ŞANSLA DEĞİL, AKILLA BU SÜRECİ ELE ALDIK”

Söz konusu dönemde olumlu yaklaşarak, hükümeti cesaretlendirmek, yanlıştan döndürmek maksadı ile değerlendirmeler paylaştıklarını söyleyen Şahali, “Özellikle kitle iletişim araçlarını, sosyal medyayı kullanarak, yol gösterici olmayı başardık. Şansla değil, akılla bu süreci ele aldık” dedi.

TEDBİRLERDE ZAAFİYET…

Açılmanın, kontrollü olarak değil, maalesef topyekûn bir açılma olduğunu ve korunma tedbirlerinde bir zafiyet olduğunu işaret eden Erkut Şahali, “Kurduğumuz sistemleri denetlenebilen sistem haline getirememek noktasında sicilimiz var” şeklinde konuştu.

“SON 2 HAFTA HÜKÜMETİN YÖNETİM BECERİKSİZLİĞİNİ ANLATIYOR”

1 Temmuz ile ilgili hükümet mensuplarının endişeleri olduğunu, endişelerin giderilmesinin, ancak somut kriterler ile yapılacak değerlendirmeler sonucunda olacağını belirten Şahali, “Covid-19 sürecinde olmamız gereken noktada hiç olmadık. Sayısız konuşma, değerlendirme yapıldı, ancak sadece son 2 haftaya bakılacak olursak, hükümetin yönetim beceriksizliğini bize çok net anlatıyor” ifadelerini kullandı.

“BAŞBAKAN İLE CUMHURBAŞKANININ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE GERÇEK DIŞI BİLGİLER KAMUOYUNA AKTARILDI”

Kimsenin işini gereken bir biçimde yapmadığı, gerçek dışı bilgiler ile kendisini temizlemeye çalıştığı bir yaklaşımın şahidi olduklarını kaydeden Erkut Şahali, “Başbakan ile Cumhurbaşkanının değerlendirme sürecinde gerçek dışı bilgiler kamuoyuna aktarıldı” değerlendirmesini yaptı.

“BAŞBAKAN HER KÜRSÜ BULDUĞUNDA BAŞARILI OLDUĞUMUZU SÖYLÜYOR”

Başbakan Ersin Tatar’ın her kürsü bulduğunda başarılı olduğumuzu söylediğine dikkat çeken Şahali, “Gerçekten önemli bir iş çıkardıysanız, bu konuda yürütülmesi gereken halkla ilişkiler çalışmasına katkı koymak isterim, ama kendi kendimizi kandırmayalım” dedi.

“YASAMA TATİLİ HÜKÜMET TATİLİ DEĞİL”

Yasama tatilinin hükümet tatili olmadığını hatırlatan Erkut Şahali, “Bizim süratle hazır olmamız gerekiyor. Bu hazırlığı yaparken demokrasi ve güçler ayrılığı ilkesinden ayrılmamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDEKİ SU REZERVİ TÜKENME NOKTASINA ULAŞACAK”

Ülkede çok büyük bir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu dile getiren Şahali, “Elimizdeki su rezervi tükenme noktasına ulaşacak. Dolayısıyla suyu tasarruflu kullanmalıyız, çünkü hükümetin bu noktada sorumluluk almadığı aşikâr” değerlendirmesini yaptı.