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Şahali: Ülkede gelir adaletsizliği var

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali, 2023’te oluşan enflasyonun 2024 yılında da farklı olmayacağı öngörüsünü ifade ederek ülkede gelir adaletsizliği yaşandığını, halkın alım gücünün gerilediğini söyledi.
Şahali: Ülkede gelir adaletsizliği var

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, bugün Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülüyor.

Komite Başkanı Resmiye Canaltay'ın ve Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın ardından konuşan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili Erkut Şahali, bütçelerin geride kalan mali yılın da değerlendirmesi özelliği taşıdığını da belirtti.

Şahali, KKTC’nin enflasyonun doğrudan etkisi altında kalan bir ülke ve bunun da belirleyici bir faktör olduğunu kaydetti.

2023’te oluşan enflasyonun 2024 yılında da farklı olmayacağını dile getiren Şahali, ülkede gelir adaletsizliği yaşandığını, halkın alım gücünün gerilediğini belirtti.

Harcama disiplini oluşturulması, kayıtlılığın sağlanmasının önemine işaret eden Şahali, KDV rakamlarındaki “çarpıklığın kayıt dışılığı gösterdiğini” söyledi.

Şahali, gümrüklerde elde edilen rakamlarla dahilde elde edilen rakamları karşılaştırarak, kayıtlılığın artırılması gerektiğini belirtti.

Gelir artırıcı tedbirleri ortaya koymanın önemine vurgu yapan Şahali, gelir realize ederken harcama gerçekleştirirken şeffaf ve objektif olunması, popülizmden uzak durulması gerektiğini söyledi.

İhalesiz düzenin kalıcı hale gelmesinin bütçe disiplini dışında bir örnek olduğunu dile getiren Şahali, bütçeye yönelik önerilerde bulunacaklarını belirtti.  

Şahali, bütçenin hükümetin önünü açacak bir bütçe olması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, bütçe maratonunun iyi başladığını söyleyerek, dünyada yaşanan değişimlerin gelir ve giderleri etkilediğini belirtti.

Pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi unsurların etkilerinin sürdüğünü Gazze’de yaşanan olayların da beklenmedik gelişmeler olduğunu dile getiren Töre, 6 Şubat depreminin de bütçeyi etkilediğini söyledi.  

Pahalılık ve dövizin yükselmesinin de bütçeyi etkilediğini kaydeden Töre, ancak gelirlerin artış göstermesi ve ek bütçenin hazırlanmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Töre, 2024 yılının daha iyi bir yıl olması temennisinde bulundu.

Töre’nin konuşmasının ardından bütçenin genelinin görüşülmesine geçildi.

Bu sırada ilk sözü CTP Milletvekili Salahi Şahiner aldı.

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