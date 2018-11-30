Şahali Uluslararası Eurasia Growtech Fuarı Ödül Töreni’ne katıldı

ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödül Töreni ve Ulusal Bitki Islahı Proje Pazarı Ödül töreninde hazır bulunan Bakan Şahali, dereceye girene ödülünü verdi. Ödül törenine Antalya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin başta olmak üzere pek çok yetkili katıldı.

Ödül töreninde Bakan Şahali’ye Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Özel Kalem Veçhi Cezaroğlu ve KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram eşlik etti.

Bakan Şahali, geçtiğimiz gün Türkiye’deki en büyük ve en çok katılımcıyla gerçekleşen uluslararası tarım fuarı olan Growtech Fuar’nın açılışına da katılarak, stantları gezmiş ve Antalya’da tarım alanında inovasyon projeleri yürüten kurumları ziyaret etmişti.

Akdeniz üniveristesi ile işbirliği geliştirilecek

Bakan Şahali ve beraberindeki heyet, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile de biraraya geldi.

Ziyarette, üniversite ile bakanlık arasında geçmişte yer alan çalışmalar değerlendirildi ve yakın gelecekte başlatılması düşünülen yeni projelerde işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.