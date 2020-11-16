Şahali: Yeni bir Cumhurbaşkanlığı sarayının gündeme gelmesi “onur kırıcı”

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Hükümetsizlik hali” ile ilgili konuşma yaptı.

Devletin ve makamların itibarsızlaştırıldığını savunan Şahali, “Derhal hükümetin kurulmasına ve itibarın yeniden teşkil edilmesine ihtiyaç vardır” dedi.

Şahali, hükümetin iş gören makamlarında olanların bu yönde davranmadığını iddia ederek, dün KKTC’nin 37. yılı kutlamaları sırasında KKTC’nin geçen yıla göre daha da küçüldüğünü savundu.

Şahali, pandemi hastanesinin açılışının önemli olduğunu ancak açılış törenlerinde “KKTC makamlarının misafir pozisyonunda olması ve Cumhuriyet Meclisi Başkanının görmezden gelinmesinin, adının bile geçmemesinin üzücü olduğunu” söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yaşananları eleştiren Şahali, halkın, ekonomide yaşanan çıkmazın aşılması için icraat ve hükümet beklerken, yeni bir Cumhurbaşkanlığı sarayının gündeme gelmesinin “onur kırıcı” olduğunu savundu.

Şahali, Lefkoşa’da yapılacak hastanenin ihalesinin tamamlanması konusunun törenler sırasında konuk makamlar tarafından bildirilmesini eleştirerek, bu konunun daha önce neden halkın bilgisine getirilmediğini sordu.

Şahali, Türkiye ile KKTC arasında saygı ve yararı gözeten ilişkinin kurumsallaşması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.