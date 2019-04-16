Şahali 'Yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz'

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü toplantısında, dün gerçekleşen YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun aracına polis tarafından el konulması gündem oldu.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, milletvekili Zaroğlu’na karşı yapılanı eleştirirken hükümet kanadından tepki geldi. Arıklı’ya karşı oturduğu yerden soru soran Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, polisin durdurduğu aracı Zaroğlu’nun sürüp sürmediğini sordu.

Arıklı ise ‘o sürmüyordu, onun cezasını polis keser ve sürücünün arabasını gönderirdi’ diye cevap verdi. Atakan, Arıklı’ya cevap vererek ‘eğer kiralanan aracı kiralayan sürmezse, o araç trafikten men edilir’ dedi. Bu sırada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, oturduğu yerden Arıklı’ya cevap vererek ‘yeter artık milletvekilliğini bu kadar yerin dibine soktuğunuz. Artık bir susun, konuşmayın’ dedi.

Bu sırada Arıklı da Şahali’ye ‘sen sus hadi oradan’ diye cevap verince Meclis genel kurulu kısa süreli gerildi. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise milletvekili dokunulmazlığının kürsü dokunulmazlığı olduğunu kaydederek bunu içeren maddeyi okudu.