Şahali: yolsuzlukların araştırılması konusunda her zaman destek olmaya hazırız

Tarım ve Doğal Kaynaklar eski Bakanı ve CTP Milletvekili Erkut Şahali, Genç TV’de katıldığı programda yeni hükümetin yolsuzluklar konusunda neler yapacağını beklediğini belirtti.

Şahali, HP, TDP ve DP ile kurdukları ve 15 ay süren koalisyon hükümetinde HP’nin her zaman yolsuzlukları araştırma konusunda yalnız kaldığını iddia ettiğini belirterek, “şimdi bir tane ortakları var buyursunlar araştırsınlar” dedi.

“HADİ BAKALIM HODRİ MEYDAN”

Şahali, yolsuzlukların araştırılması konusunda her zaman destekçi olacaklarını ifade ederek “bu konuda 3 partiden destek alamadıklarını iddia ediyorlardı, şimdi ise bir ortakları ve Meclis’te çoğunlukları var, hadi bakalım hodri meydan, buyursunlar yürüsünler” dedi.