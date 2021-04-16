Şahali:"Ankara yargımıza da, iç işlerimize de, demokrasimize de karışamaz" deyiniz! Sıkar mı?

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamanın ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

iŞTE O PAYLAŞIM:

Devlet misiniz?

Devlet insanı mısınız?

O zaman bugün konuk ettiğiniz sayın bakana "Ankara yargımıza da, iç işlerimize de, demokrasimize de karışamaz" deyiniz!

Var mı?

Haysiyetiniz, yurt ve halk sevginiz var mı?

Sıkar mı?..