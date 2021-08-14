Şahali'den Arıklı'ya "Özrü, kabahatinden büyük, pişkinliği de edep yoksunluğundan"

İşini gereken biçimde ve zamanında yapmak varken atıp tutan, yüzüne gözüne bulaştıran, kabiliyet yoksunu "ceyrancı", biraz oradan, biraz da buradan bulduğu yakıtla işi halletmiş, ellerini ovuşturanlar da öylece kalakalmışmış. Hadi ordan!

İşte açıklama;

Özrü, kabahatinden büyük, pişkinliği de edep yoksunluğundan.

İşini gereken biçimde ve zamanında yapmak varken atıp tutan, yüzüne gözüne bulaştıran, kabiliyet yoksunu "ceyrancı", biraz oradan, biraz da buradan bulduğu yakıtla işi halletmiş, ellerini ovuşturanlar da öylece kalakalmışmış.

Hadi ordan!

Biz halkın marazından medet umanlardan hiç olmadık ama siz maraz yaratıp sonra da teselli kuyruğuna girerek var olmaya çalışmaktan bıkmadınız.

Dünyada yakıt borulara kıtalar arası taşınırken, bu şekilde taşıyan bir kabileler bir de kaçakçılar kaldı.

Ne yapalım yani şimdi, alkış mı tutalım?