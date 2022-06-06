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Şahali’den hükümete: Kaçarak kurtulamazsınız

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Şahali, hükümetin getirdiği tasarılarla ilgili niyetini ifade edemediğini, hataların ve tutarsızlıkların teyidine karşı kendi iradesiyle hareket edemediğini dile getirdi.
Şahali’den hükümete: Kaçarak kurtulamazsınız

CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin getirdiği tasarılarla ilgili niyetini ifade edemediğini, hataların ve tutarsızlıkların teyidine karşı kendi iradesiyle hareket edemediğini dile getirdi.

Şahali, “Ülke demokrasine yapılmak istenen kendi boynunuza ilmek geçirmekten başka sonuç içermez” dedi, “Hiçleşerek var olmak mümkün değil. Size doğuştan bir akıl verildi, kullanın, ona göre hareket edin” şeklinde konuştu.

“Kaçarak kurtulamazsınız” diyerek hükümete seslenen Şahali, “Meclis sokakta, sokak Meclis’tedir” dedi.

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