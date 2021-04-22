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Şahali'den Saner'e : Boyunun ölçüsünü alırız

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CTP Milletvekili Erkut Şahali bir paylaşım yaptı
Şahali'den Saner'e : Boyunun ölçüsünü alırız

CTP Milletvekili Erkut Şahali bir paylaşım yaptı:

Başbakan Ersan Saner, meclisteki aritmetiği "2018 seçimlerinde ortaya çıkan irade" diye tanımlıyor.

Hem çok güldüm, hem de çok kızdım!

Firari Hüseyin Özgürgün'ü hala milletvekili sayıyor ya, çok güldüm.

Ayartıp partilerinden kopardığı 3 silahşörü de hükümet vekili sayıyor ve bunu da "2018 iradesine" dayandırıyor ya, çok kızdım.

Hele o "teamül" demesi yok mu!

Efendi, önündeki konuyu düzenleyen yasa varken teamülle yürünmez, öğrenemedin mi hala!

Bugün hele bir yüzleşelim, hem boyunun ölçüsünü alırız, hem de sana bir daha anlatırız, öyle tane tane...

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