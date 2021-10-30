Şahali'den Yıldırım'ın Konuşmasına Tepki

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Binali Yıldırım'ın UBP kurultayındaki konuşmasını eleştirdi...
Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, Ulusal Birlik Partisi Kurultayı'na katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım'ın konuşmasına sosyal medya hesabından eleştiri getirdi:
İşte o paylaşım:
"Binali Yıldırım'ın konuşması "konuğun kurultayı selamlaması" değil, daha çok "AKP Kıbrıs Şubesi" kongresine hitap gibiydi. Aylardır kurultayla yatıp kutultayla kalkan UBP üyeleri bunu hazmeder mi acaba?"
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