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Şahali:Gazihan,gazetecilere "kolay lokma" muamelesi yapana en güzel cevabı verdi

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Şahali:Gazihan,gazetecilere "kolay lokma" muamelesi yapana en güzel cevabı verdi
Şahali:Gazihan,gazetecilere "kolay lokma" muamelesi yapana en güzel cevabı verdi

Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın hazırladığı programa bağlanarak Özkıraç'ın kanaldaki açıklamalarını neden göstererek Genç TV’de program yapan Muazzez Gazihan’a ağır bir üslupla konuştmuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali paylaşımında Gazihan'ı tebrik etti.

İşte o paylaşım:

SİZ BANA İŞİMİ ÖĞRETEMEZSİNİZ !

Gazetecilere "kolay lokma" muamelesi yapana verilebilecek en güzel cevaptı bu...

Bravo Muazzez Gazihan

Varsın camcı dükkanındaki filler "lan" desin, "abuk subuk" desin, lakap takıp saçmalasın.

Sen de, gerçek meslektaşların da onurunuzla işinizi yapmaya devam edin.

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NE OLMUŞTU?

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