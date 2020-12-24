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Şahali:“Hükümet, KKTC’yi yönetme görevini Ankara’ya havale etmiş durumdadır”

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CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Yeni hükümetin sorun çözme kabiliyeti” başlıklı konuşma yaptı.
Şahali:“Hükümet, KKTC’yi yönetme görevini Ankara’ya havale etmiş durumdadır”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Yeni hükümetin sorun çözme kabiliyeti” başlıklı konuşma yaptı.

Şahali konuşmasına, sordukları sorulara yanıt alamadıklarını söyleyerek başladı. Kendi bakanlık döneminde arpa fiyatında yaptıkları artışa tepki verildiğini, bugün yapılan zamma muhalefette olmalarına rağmen olumsuz yorum yapmadıklarını dile getirdi.

“Biz yönetirken söylediklerimizi muhalefetteyken de söylemeye devam ederiz” diyen Şahali, süreci izleyeceklerini belirtti.

“Ankara’ya yapılan dünkü ziyaret Ağustos ayında başlayan sürecin devamıydı” diye konuşan Şahali, bu ziyaret sırasında alınan kararlara işaret etti.

2005 yılından beri TC’nin KKTC’deki maaşların ödenmesine doğrudan etki edecek bir kaynak aktarımı yapmadığını söyleyen Şahali, dünkü kararın bu anlamda bir ilk olduğunu belirtti.

“Bu azınlık hükümeti KKTC’yi yönetme görevini Ankara’ya havale ve delege etmiş durumdadır” diyen Şahali, “Dün olanlardan anladığımız KKTC hükümeti KKTC devletine hükmetmekten vazgeçmiştir” şeklinde konuştu.

Özgürgün’ün istifasıyla ilgili Meclis oylamasına işaret eden Şahali, bir an önce seçime gidilerek iradenin yeniden tecelli edeceği koşulların sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile imzalanan protokollerde kararların ortak olduğunu ancak öncelik sırasının KKTC halkının ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini belirten Şahali, tüm vekilleri ettikleri yemine uymaya çağırdı.

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