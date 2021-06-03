  • BIST 1.420
  • Altın 522,598
  • Dolar 8,6938
  • Euro 10,5513
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Şahali:Hükümete göre hiç sorun yok!

» »
CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin ülkede taş taş üstüne kalmamışken, hiçbir sorun yokmuşçasına bir tavırda olduğunu kaydetti.
Şahali:Hükümete göre hiç sorun yok!

CTP Milletvekili Erkut Şahali Meclis Genel Kurulu'nda  “hükümetin halleri” başlıklı konuşma yaptı.

Bakan Amcaoğlu’nu eleştiren Şahali, hem Amcaoğlu hem de diğer hükümet üyelerinin, “ülkede taş taş üstüne kalmamışken, hiçbir sorun yokmuşçasına bir tavırda olduğunu” söyledi.

85 kişilik bulaş konusunda Başbakan Ersan Saner’e soru sorulduğunda kendisinin yok böyle bir durum dediğini ifade eden Şahali, “Bize güven vermiyorsunuz” dediklerini ifade etti, Başbakan’ın “halk bize sizden daha çok güveniyor” dediğini söyledi.

Şahali, öte yandan hayvancıların Meclis önünde eylem yaptığını ve toplumun bir çok kesiminin eylemlilik halinde olduğunu kaydetti.

Türkiye ile imzalanan protokolün gereği olarak köy yollarının tamiri ve bakımı konusundaki süreçle ilgili bilgi isteyen Şahali, “Eğer Ankara’dan ihale edilmiş, yüklenicisi Ankara tarafından belirlenmiş şirketler KKTC’nin fiziki kalkınması için iş yapıyorsa biliniz ki bu fiili kalkınmamıza katkı sağlamaz” dedi. 

 

“Geçitkale Havaalanı artık bir askeri bölge midir?"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamalarına işaret eden Şahali “Geçitkale Havaalanı artık bir askeri bölge midir? Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bir askeri havaalanı olarak tahsis edildi mi?” diye sordu, eğer durum böyle olacaksa bunun Meclis tarafından karar verilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti. 

Yeni hükümetin, 7 Aralık’tan bugüne 2 bin 500 yeni vatandaşlık verdiğini söyleyen Şahali, hükümete, göreve geldikleri günden bu güne her alanda kaç istihdam yaptığını sordu.

Şahali, alınan kararlar doğrultusunda başlayan spor faaliyetlerinde, Spor Dairesi’nin kaynakları serbest bırakmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığı söyledi, Hava Sporları Federasyonunun da ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muş ile Arıklı görüştü03 Haziran 2021 Perşembe 15:35
  • Şahiner: Kıb-Tek'de akaryakıt ihalesi rayından çıktı!03 Haziran 2021 Perşembe 15:32
  • Saner: "Bulaş en çok yeme içme sektöründe 19-39 yaş arasında"03 Haziran 2021 Perşembe 15:27
  • Şahali:Hükümete göre hiç sorun yok!03 Haziran 2021 Perşembe 15:26
  • İncirli: İşsizlik açıklanan rakamdan daha yüksek03 Haziran 2021 Perşembe 15:21
  • Eylül'de okullar açılmaz ise veliler sokağa dökülür!03 Haziran 2021 Perşembe 15:17
  • 76 Örgüt: Geçişlerin yeniden açılmasını,  güveni yeniden inşa etmeye yönelik icraatlar takip etmelidir.03 Haziran 2021 Perşembe 14:59
  • Lefkoşa'da vefat (gelişme)03 Haziran 2021 Perşembe 14:50
  • Sokağa Çıkma Yasasına Aykırı Hareket03 Haziran 2021 Perşembe 14:50
  • 27 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı03 Haziran 2021 Perşembe 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti