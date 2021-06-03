Şahali:Hükümete göre hiç sorun yok!

CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin ülkede taş taş üstüne kalmamışken, hiçbir sorun yokmuşçasına bir tavırda olduğunu kaydetti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali Meclis Genel Kurulu'nda “hükümetin halleri” başlıklı konuşma yaptı.

Bakan Amcaoğlu’nu eleştiren Şahali, hem Amcaoğlu hem de diğer hükümet üyelerinin, “ülkede taş taş üstüne kalmamışken, hiçbir sorun yokmuşçasına bir tavırda olduğunu” söyledi.

85 kişilik bulaş konusunda Başbakan Ersan Saner’e soru sorulduğunda kendisinin yok böyle bir durum dediğini ifade eden Şahali, “Bize güven vermiyorsunuz” dediklerini ifade etti, Başbakan’ın “halk bize sizden daha çok güveniyor” dediğini söyledi.

Şahali, öte yandan hayvancıların Meclis önünde eylem yaptığını ve toplumun bir çok kesiminin eylemlilik halinde olduğunu kaydetti.

Türkiye ile imzalanan protokolün gereği olarak köy yollarının tamiri ve bakımı konusundaki süreçle ilgili bilgi isteyen Şahali, “Eğer Ankara’dan ihale edilmiş, yüklenicisi Ankara tarafından belirlenmiş şirketler KKTC’nin fiziki kalkınması için iş yapıyorsa biliniz ki bu fiili kalkınmamıza katkı sağlamaz” dedi.

“Geçitkale Havaalanı artık bir askeri bölge midir?"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamalarına işaret eden Şahali “Geçitkale Havaalanı artık bir askeri bölge midir? Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bir askeri havaalanı olarak tahsis edildi mi?” diye sordu, eğer durum böyle olacaksa bunun Meclis tarafından karar verilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.

Yeni hükümetin, 7 Aralık’tan bugüne 2 bin 500 yeni vatandaşlık verdiğini söyleyen Şahali, hükümete, göreve geldikleri günden bu güne her alanda kaç istihdam yaptığını sordu.

Şahali, alınan kararlar doğrultusunda başlayan spor faaliyetlerinde, Spor Dairesi’nin kaynakları serbest bırakmaması nedeniyle sıkıntılar yaşandığı söyledi, Hava Sporları Federasyonunun da ciddi sıkıntılar yaşadığını anlattı.