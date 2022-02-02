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Şahan Gökbakar’dan Başkan Burak Elmas’a Tepki! ‘Racon Kesen Konuşmalar…’

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G.Saray'ın transfer politikasını eleştiren Gökbakar, ''Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar!'' ifadelerini kullandı.
Şahan Gökbakar’dan Başkan Burak Elmas’a Tepki! ‘Racon Kesen Konuşmalar…’

Galatasaray taraftarlığıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar twitter hesabından yaptığı sert paylaşımlarla sarı kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas’a tepki gösterdi.

Gökbakar, GS TV’de düzenlenen canlı yayında “Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz” ifadelerini kullanan Burak Elmas’a cevap verdi.

’36 YAŞINDA ADAM ALDIN!’

Sarı kırmızılı takımın transfer politikasını da eleştiren Şahan Gökbakar, yönetime ağır şekilde yüklendi. İşte Gökbakar’ın yaptığı paylaşımlar:

”Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri, ne diyorsunuz Allah aşkına? Ligde düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson’u da Beşiktaş’a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar!”

‘G.SARAY TARİHİNİN EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞATAN…’

”Söylenecek tek şey var. Lafı gevelemenin alemi yok. Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşatan, son derece başarısız bir başkan ve yönetimsiniz. Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz. Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan”

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