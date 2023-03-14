Şahan Gökbakar’dan Kızılay Başkanı’na çağrı: Beyaz sayfa isteyin ve yazın

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Twitter'de tartışan komedyen Şahan Gökbakar, bugün yeni bir paylaşım daha yaptı. Kınık'ın fotoğrafını yayınlayan Gökbakar, "İstifa etmek için çok güzel bir gün Kerem Bey. Özür dileyin ve istifa edin" dedi.

Sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve büyük tepki toplayan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile komedyen Şahan Gökbakar Twitter’da birbirine girmişti. Kınık’ı sert ifadelerle eleştiren Şahan Gökbakar, bir kez daha istifa çağrısı yaptı.

“İSTİFA ETMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN”

Twitter hesabından Kerem Kınık’ın fotoğrafını yayınlayan Gökbakar, “Bugün hava güneşli, istifa etmek için çok güzel bir gün Kerem Bey. Afet anında çadır satan bir Kızılay yarattığını için özür dileyin istifa edin. Haydi Kerem Bey. Bir beyaz sayfa isteyin arkadaşlardan ve yazın. ‘Sağlık sorunlarım sebebiyle veya milletvekili olmak için affımı…'” ifadelerini kullandı.