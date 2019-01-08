  • BIST 89.634
  • Altın 225,628
  • Dolar 5,4653
  • Euro 6,2627
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

“Şahane Düğün” Girne’de keyifli saatler yaşattı

»
Oyun, bu akşam da sahnede!
“Şahane Düğün” Girne’de keyifli saatler yaşattı

KKTC Devlet Tiyatrolarının, “Şahane Düğün” adlı oyunu Girne Belediyesi’nin düzenlediği, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 7 Ocak 2019 Pazartesi akşamı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda tiyatro severlerle buluştu. İki perdelik komedi türündeki oyun, izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

Evleneceği günün sabahı yatakta tanımadığı biriyle uyanan damat adayının ve zincirleme şekilde işin içine karışan herkesin muhteşem mücadelesini konu alan, yüksek tempolu oyun, seyircileri gülmekten kırdı geçirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Ahmet Alper Ayana, Deniz Aslım, Cevahir Caşgir, Zehra Evliya Parıldak, Birce Birsel Çağlar Çiçekli ve Özlem Özkaram’ın rol aldığı oyunun ardından sahneye çıkarak oyuncuları ve oyunda emeği geçen herkesi tebrik etti. Güngördü,  KKTC Devlet Tiyatrolarını Girne’de ağırlamaktan ve bu güzel oyunu Girnelilerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bu keyifli oyunun iki akşam Girne’de sahne alacağını ifade etti.

Oyun Girne’deki ilk gösteriminin ardından,  bu akşam (8 Ocak 2019 Salı) saat 20.00’de; Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yeniden izleyicileriyle buluşacak.

Bilet ve bilgi için; Girne Belediyesi Danışma Masası, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabilir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix Dizisi 'Sex Education'dan İlk Kareler Görücüye Çıktı05 Ocak 2019 Cumartesi 14:00
  • 2018'de film yapımcıları ne kadar kazandı?03 Ocak 2019 Perşembe 22:30
  • Bu dizide Messi olmayı seçtim03 Ocak 2019 Perşembe 22:00
  • Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu02 Ocak 2019 Çarşamba 10:41
  • Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama29 Aralık 2018 Cumartesi 20:21
  • Filmin nasıl biteceğini siz belirliyorsunuz. Filmi izlemenin 1 Trilyon farklı yolu var!28 Aralık 2018 Cuma 20:02
  • Sinemada büyük kriz: Filmlerini erteleme kararı aldılar28 Aralık 2018 Cuma 19:24
  • Yılmaz Erdoğan: Bu iş sinemayı bitirme noktasına getirdi28 Aralık 2018 Cuma 18:17
  • Selda Bağcan'dan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen yorumu28 Aralık 2018 Cuma 17:05
  • LTB, "Sanat Sokakta" etkinlikleri başlatıyor28 Aralık 2018 Cuma 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti