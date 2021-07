Sahaya Giren Taraftarın Kıbrıslı Türk Olduğu Anlaşıldı

EURO 2020 final maçında sahaya giren gizemli taraftar sosyal medyanın gündemine oturdu. EURO 2020 final maçı İngiltere ve İtalya arasında gerçekleşti. Heyecan dolu maça damga vuran anlardan biri de sahaya giren taraftardı.

Neredeyse her önemli maçta şahit olduğumuz bu görüntünün ardından sahaya giren gizemli taraftarın kim olduğu merak konusu oldu. İşte sosyal medyanın gündemine oturan gizemli taraftarın kimliği.Önemli futbol maçlarında sahaya giren taraftarlar artık alışkın olduğumuz bir durum. Aktivizm, protesto veya sadece reklam için neredeyse her önemli maçta mutlaka bir taraftar maç sırasında girilmesi kesinlikle yasak olan sahaya atlıyor. 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski günlerce konuşulmuştu. Baktılar milyonlarca insanın aynı anda ekran başına kilitlendiği anlarda yapılan bu hareket kişisel reklamın en iyi yolu; pek çok kişi artık bu yönteme başvuruyor. Bu sayede sosyal medyada takipçilerini inanılmaz artırıyor ve reklam anlaşmalarıyla iyi paralar kazanıyorlar. Artırılan güvenlik önlemlerine rağmen bu insanları durdurmak epey zor.



Bu gece İngiltere’de oynanan ve hayli heyecanlı geçen EURO 2020 finalinde de benzer bir olay yaşandı. Sahaya giren erkek taraftar güvenlik görevlilerini uzun süre peşinden koşturdu. Her zamanki gibi sosyal medya da bu olaya sessiz kalmadı, espriler havada uçuştu. Bir yandan da bu gizemli kişinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Kısa sürede de kim olduğu bulundu haliyle. Sahaya giren Adam Harison bir Kıbrıslı Türk.



İngiltere’de yaşayan ve şarkıcı olan Adam Harison bir Kıbrıslı Türk ve profilinde de bunu vurguluyor. Little Mix’in çok izlenen televizyon programı Little Mix: The Search’ün de yarışmacılarından biri olan Adam Harsion, magazin haberlerine de konu olmuştu. Eski grup üyesi ünlü şarkıcı Jesy Nelson’ın Adam Harison’la yarışma sırasında flörtleşmesi konuşulmuştu. Programda finalist olan ve yarışma sonunda erkek müzik grubu üyelerinden biri seçilen genç şarkıcı, yaptığı bu hareketle tanınırlığını artırdı. Instagram’da 40 bin altında olan takipçi sayısı muhtemelen katlanacaktır.Karşılaşmanın 89. dakikasında stada giren Adam Harison, yaklaşık 1 dakika sahada tur attı. Sahaya atladıktan sonra İtalya kalesine doğru koşan Harison, güvenlik güçlerini de peşine taktı. İki güvenlik görevlisi yere yıkan Harison yakalanmamayı başardı. Daha sonra koşmayı bırakan ve görevlilere teslim olan Adam Harison’un o anları sosyal medyada gündem oldu.