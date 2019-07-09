Sahaya mayolu giren Wolanski ve sevgilisinin Copa Amerika planı suya düştü

Şampiyonlar Ligi Finali'nde sahaya mayoyla giren Kinsey Wolanski'nin Brezilya'nın kazandığı Copa Amerika Finali'nde de aynı eylemi denediği ancak yakalanarak sevgilisi ile birlikte bir süre gözaltında tutulduğu ortaya çıktı.

Geçen ay Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Madrid'deki Şampiyonlar Ligi Finali'nde giydiği bir mayo ile sahanın ortasına dalan ve görevliler tarafından apar topar çıkarılan ​eski bikini-mayo mankeni Wolanski bu kez benzer bir gösteriyi Copa Amerika Finali için denedi.

Ancak çiftin sosyal medya hesaplarının reklamını yapmak ve kazançlarını katlamak için kurguladıkları plan bu sefer tutmadı. Wolanski ve YouTuber sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy, Brezilya ile Peru arasında oynanan final için sahaya girme planları yaparken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

'20 GÖREVLİ TARAFINDAN YAKALANDIK'

Stada girerken fark edilmemek için kılık değiştirdikleri görülen çiftten Wolanski, Instagram sayfasında paylaştığı hikayede Copa America Finali için yeni bir macera denediklerini ancak güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındıklarını ve hapse atıldıklarını açıkladı.

© FOTOĞRAF : INSTAGRAM

Wolanski'nin Instagram paylaşımı

Daha sonra yaptığı paylaşımda ise bir süre gözaltında tutulduktan sonra tahliye edildiklerini belirterek, "itiraf edeceğim, Copa America bu sefer sen kazandın. Ancak biz inanılmaz bir macera yaşadık. Brezilya'ya uç, kılık değiştir, koltuklarına yerleşmişken 20 güvenlik görevlisi tarafından yakalan. Tahliye olduk, ve Brezilya'nın tadını çıkarıyoruz" dedi.

Olayın ardından Twitter'dan paylaşım yapan Zdorovetskiy ise stat girişinde 14 güvenlik görevlisinin kendilerine müdahale ettiğini belirterek "Eğer bu ana dair elinde fotoğrafı olan varsa lütfen bana ulaştırsın" dedi.

SEVGİLİSİNE 4 MİLYON DOLAR KAZANDIRMIŞTI

Wolanski'nin Instagram takipçileri stada mayoyla girmesinin ardından 230 binden iki milyonun üzerine çıkmıştı.

Wolanski'nin mayosunun üzerinde cinsel içerikli film sitesinin isminin yazması dikkat çekmişti. Daha sonra bu sitenin sahibinin Zdorovetskiy olduğu belirtilmiş, Wolanski'nin bu hamlesinin sevgilisine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade edilmişti. Zira, Zdorovetskiy'nin eylemden önce sitesinde 10 milyon üye bulunuyordu. Sevgilisinin katkısıyla bu sayı 32 milyona çıktı.