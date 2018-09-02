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Sahibi arabanın arkasına bağlayıp sürüklemişti; o şimdi zabıta

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Kangal cinsi köpek, huzur devriyesinde görev yapacak
Sahibi arabanın arkasına bağlayıp sürüklemişti; o şimdi zabıta

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sahibi tarafından otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen ve daha sonra Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavisi yapılan kangal cinsi köpek, Zabıta Müdürlüğü kadrosuna alındı.

Özel üniforma giydirilerek 'turizm zabıtası' olarak göreve başlatılan köpeğin kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesinde kullanılacağı, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00-00.00 saatleri arasında görev yapacağı belirtildi. 

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Arabanın arkasından sürüklenmişti

26 Temmuz'da, Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında, 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasına iple bağlanıp, sürüklenen köpeği fark eden arkadan gelen başka otomobilin sürücüsü o anları görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Video görüntülerinden, çekim sırasında araçta bulunan bir kişinin ağlama sesi gelirken, sürücünün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görüldü.

Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar telefonu geldi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, sürüklediği ileri sürülen çiftçi Ramazan D.'yi (55) gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyen, sahibi olduğu köpeği aracın bagajına koyduğunu, nasıl düştüğünü görmediğini söylediği belirtilen Ramazan D., ertesi gün sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Kadroya alındı

5-6 yaşlarındaki, Kangal cinsi erkek köpek de Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi görevlilerine teslim edildi. Burada gerekli tedavileri yapılan ve sağlığına kavuşturulan köpek, ardından Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edildi. Köpek, 31 Ağustos zabıta kadrosuna alındı.

Konuyla ilgili Fethiye Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz ay sahibi tarafından büyük bir travma yaşatılarak yaralan, daha sonra Hayvan Bakım Merkezimizde veteriner hekimlerimizce tedavisi yapılan, hepinizin yakından tanıdığı dostumuz, artık tamamen iyileşti ve Zabıta Müdürlüğümüz kadrosunda işe başladı" dendi.

Kendisine ait özel üniformasıyla 'turizm zabıtası' olarak göreve başlatılan köpeğin, sıcaktan etkilenmemesi için 20.00- 00.00 saatleri arasında kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında huzur devriyesinde kullanılacağı bildirildi.

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