Sahibine Bayramlıklar

Mustafa Akıncı, Çözüm anahtarı
Tufan Erhürman, Sabır Taşı
Serdar Denktaş, 120 Km hız yapan bisiklet
Cemal Özyiğit, Kurultayda tek aday ve yeniden başkanlık
Kudret Özersay,ChathamHouse’da bir konuşma daha
Ayşegül Baybars Kadri, Bakanlığın savunmasını yapacak bir Avukat
Özdil Nami, Eylül ayındaki görüşmelerde temsilcilik
Filiz Besim Yeni hastaneler
Erkut ŞahaliÇifçi ve Hayvancı için para
Tolga Atakan, Başarı plaketi
Zeki Çeler Larnaka Bileti
Fikri Ataoğlu, Özel Tayyare
Derviş Eroğlu, Sağlıklı uzun ömür
Mehmetali Talat, Toyota yerine Gara Mersedes
Hüseyin Özürgün İçi dolu banka hesapları
Ersin Tatar Maliye Bakanlığı
Faiz Sucuoğlu Fakirin Umut ekmeği
Sunat Atun UBP Parti Başkanlığı
Hüseyin Angolemli Meclis Başkanlığı
Suat Günsel, Üniversiteler Birliği Başkanlığı
Attila Saraç, Birçok şampiyonluklar
Hüseyin Özveri Oğlandan sonra Bir kız evlat
Gürcan Erdoğan, KKTC’den serbest çıkış kartı
Hüseyin Avkıran Alanlı, siyasetsiz bir hayat
Ahmet Benli, Dürüst Belediyecilik plaketi
İzlem Özenli, Birilerinin kafasına vurmak için odun
Asım Vehbi Adam gibi adam plaketi
Ayşe Öztabay Müsteşarlık
Mehmet Çakıcı,Barajı aşacak oy
Bülent Dizdarlı Sağlık onur belgesi
Emine Dizdarlı, dürüstlük plaketi
Türel Özer Öksüzoğlu, UBP Milletvekilliği
Ömer Meraklı Meraklı, Belediye Başkanlığı
Ali Karavezirler, Nazar boncuğu
Behçet Öznacar Üniversiteler Koordinatörlüğü
Kasım Uluçaylı Karavan alanları Bakanlığı
Kemal Çobanoğlu Avrupa’yı gezme bileti
Kenan Akın Maraş Gençlik’in için şampiyonluk
Ahmet Sennaroğlu, Büyükkonuk güzelleştirme plaketi
Mahmut Özçınar, Belediyecilik Başarı plaketi
Önder Sennaroğlu, Çavuşların hakkından gelecek silah
Ercan HoşkaraKıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı
Yüksel Ögen Omuza bir yıldız daha
Aziz Kaya, Sessizlik senfonisi CD’si
Süleyman Manavoğlu, Fırçaları önleme mekanizması
Hüseyin Yeşildağ Nazar değmemesi için Nazar boncuğu
Barbaros Savaşcı ses açma ilacı
Ömer Tazeoğlu, Polis Genel Md. yardımcılığı
Eybil Efendi, efendice çıkması için basamaklar
NidaiGüngördü Belediyeler Birliği Başkanı
İsmail Akter Sağlık
Dursun Oğuz, Muhalefet onur plaketi
Ali Pilli boşalan pil için şarj aleti
Güneş Güneşoğlu, UBP Milletvekilliği
Sıtkı Erkıvanç Girne için neşter
Ahmet Beşerler olaysız günler
Ahmet Latif Belediyeler Birliği Asbaşkanlığı
Cemil Sarıçizmeli, Bafra Bölgesini görmesi için gözlük
Rauf Ersenal MİK Başkanlığı
Mehmet Hulusioğlu Saldırılara karşı zırh
Mustafa Naimoğulları bol dana ve kuzu
Olgun Ayalı Emeklilik hakkı
Atınç Yağızsoy Polis emeklileri derneği başkanlığı
Cenk Seren Belediye Başkanlığı
Şener Elcil Mavi renk nazar boncuğu
Metin Aşan Brawe Hard Madalyası
Ahmet Çaluda Milletvekilliği
Aslan Bıçaklı, Sendikalar Birliği Başkanlığı
Çelen Oben, Spor Yazarları Başarı Plaketi
Salih Sakallı BRT Müdürlüğü
Güven Bengisu, Örnek başkanlık plaketi
Ahmet Hüdaoğlu Yatırım için para
Hüseyin Cumaoğlu Habercilik Ödülü
Hasan Sadıkoğlu Bol Festival
Salih Boran Müdür Muavinliği
Teoman Turan KKTC’ye dönüş bileti
Erkut Yılmabaşar TV’den sonra Radyo
LicaŞemmedi, denetleme kurulu başkanlığı
Osman Bekir Yeme içme bakanlığı
Alihan Pehlivan KKTC-TC arası 100 adet bilet
Ferda Ekinci cebi şişkin bir eş
Sibel Tatar, Televizyoncular Birliği Başkanlığı
Ertan Birinci Basın, Kalkınma Bankası Başkanlığı
Melek Sertuğ ağılsız bir Fota
Selma Eylem, Birlikteliği öğrenme kitabı
Mesut Kazık, harabe ev olmayan mahalleye muhtar
Volkan Vaiz, ekonomik tedbirler müdürlüğü
Mert Özdeş bir bebek
Rauf Denktaş rahat kumar oynaması için kumarhane
Turgay Hilmi AB Senfoni Orkestrası şefliği
Savaş BozatLTB’de Şube Müdürlüğü
AdemKavaz, kültür başarı belgesi
LicaŞemmedi, Cesur Yürek Madalyası
Sıddıka Elbasan Tansiyon düşürücü hap
Alkan Değirmencioğlu, Spor Bakanlığı
Serhat Akpınar, Üniversiteler özel ödülü
Hayri Orçan Yenibungolowlar
Kemal Dürüst, kazanacağı erken bir seçim
Suphi Coşkun, Dipkarpaziçin para
Sn Cenk Seren Başkanlık için 50 oy daha
Teberrüken Uluçay gara bir mersedes
Oğuz Köse, Hemşireler Birliği Başkanlığı
Kemal Oktar Bin gavur kellesi bir kin ödemez şiiri
Erdinç Şoföroğlu, Avrupa gemi turu organizasyonluğu
Hüseyin Yalyalı TAK Müdürlüğü
Mustafa SerçelikVergi Dairesi Müdürlüğü
Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi’ne yeni belediye binası
Mustafa Özsoy Güzellik Kraliçesi seçme organizasyonu
Eyüp Zafer Gökbilen Uluslararası Teakwondo Şampiyonlukları
Oshan Sabırlı Koop. Merkez Bankası Şb. Müdürlüğü
Esat Varoğlu TDP Onursal Başkanlığı
Halil Orun teselli ikramiyesi
Ahmet Noyan Satması için bol villa
Kadri Fellahoğlu dürüstlük belgesi
Mehmet Harmancı Başarı Plaketi
Levent Özverel Nazar Boncuğu
Erol Atakan K.Kaymaklı Kulüp Başkanlığı
Hasan Sertoğlu, Brütüslerin hançer sokmayacağı bir seçim
Mustafa Yalınkaya Yeniden BES Başkanlığı
Ejder Aslanbaba Mecliste sallayacağı dolarlr
Oktay Kayalp Parti Başkan Yardımcılığı
Asım Akansoy Parti Başkanlığı
Hasan Kurumanastırlı Motiflerle işlenmiş bayrak
Aliriza Usluer sağlıklı uzun bir hayat
Nazım Çavuşoğlu, Büyükkonukdestebanlığı
Alpay Susuzlu, Güzel bir senaryo
Bünyamin Merhametsiz Kaymakamlık
BeyazitAdalıer kırmızı bir mayo
Naim Zorali Meşhur ‘Galatya kebabı’ için yeni fırın
Sinan Gece yeni otobüsler
Turan Büyükyılmaz eşitliği sağlaması için terazi
Erhan Arıklı Hükümet ortaklığı
Bertan Zaroğlu, Korunması için zırh
Derya Doğuş, Kadınların Haklarını Koruma Bakanlığı
İbrahim Benter namaz için bol cami
Aziz Gürpınar Unutulanlar kitabı
Erdoğan Sorakın, Her dakika alkışını tutacak robot
Resmiye Canaltay konuşma özrünü giderecek ilaç
Sonay Adem sağlık
, Hasan Taçoy Ailesi ile İstanbul gezi bileti
Latif Akça, Denktaş resimleri ile süslü Bayrak
İsmet Akim, Soruşturma Birimi Genel Başkanlığı
Deniz Kayabaşı BES Başkanlığı için
Özkan Yorgancıoğlu bir torun daha
MünürRahvancıoğlu askersiz Kıbrıs
Hatice Özler Türki cumhuriyetleri Genel Koordinatörlüğü
Ahmet Kaşif, Efsaneler kitabı
Yüksel Çelebi Fota’daki Ağılları kaldırması için makine
Sedat Hacımehmet DP Milletvekilliği
Erhan Tünay, dik duruş madalyası
Feyman Aytaç Baz istasyonsuz mahalle
Hasan Uluel yeni besteler ve bol müşteri
Nursen Karael, evini kurtaracak kadar Stg.
Osman Erçiner İhanete uğramayacağı bir parti
Serap Turan, başarı plaketi
Özdemir Tokel, Bol kampanyalı bir seçim
Hamit Bakırcı, çalıştıracağı bir taş ocağı veya bakır dükkanı
Ayhan Mahşeker, Sosyal Medyada bol Like
VehitNekipzade, LEfke Sivil Toplum örgütleri başkanlığı
Teoman Oktay CMC’siz bir Lefke
Türkay Tokel, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı
Raif Özgüren Sağlık
Mehmet Özkardaş, Atatürk Posteri
Kubilay Özkıraç Özerk bir Kıb-Tek
Ünver Bedevi, Adalet Bakanlığı
Ufuk Hakan Üçay 3 hilal dergisi
Barış Mamalı Muhalefet parti başkanlığı
SonguçKürşat Siyasi programlar
Asil Nadir, Yeni bir hava yolu şirketi
Osman Şendil kilo eritici ilaç
Kemal Kafidir Meze Uzmanlığı belgesi
Ahmet Cennetoğlu DP Milletvekilliği adaylığı
Ali Kişmir Basın –Sen’e bol üye
Mustafa Gökmen, Milletvekilliği
NevvarNolan Adalet Bakanlığı
Sibel Siber Cumhurbaşkanı adaylığı
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