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Sahibine Bayramlıklar

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Sahibine Bayramlıklar
Sahibine Bayramlıklar

Mustafa Akıncı, Çözüm anahtarı

Tufan Erhürman, Sabır Taşı

Serdar Denktaş, 120 Km hız yapan bisiklet

Cemal Özyiğit, Kurultayda tek aday ve yeniden başkanlık

Kudret Özersay,ChathamHouse’da bir konuşma daha

Ayşegül Baybars Kadri, Bakanlığın savunmasını yapacak bir Avukat

Özdil Nami, Eylül ayındaki görüşmelerde temsilcilik

Filiz Besim Yeni hastaneler

Erkut ŞahaliÇifçi ve Hayvancı için para

Tolga Atakan, Başarı plaketi

Zeki Çeler Larnaka Bileti

Fikri Ataoğlu, Özel Tayyare

Derviş Eroğlu, Sağlıklı uzun ömür

Mehmetali Talat, Toyota yerine Gara Mersedes

Hüseyin Özürgün İçi dolu banka hesapları

Ersin Tatar Maliye Bakanlığı

Faiz Sucuoğlu Fakirin Umut ekmeği

Sunat Atun UBP Parti Başkanlığı

Hüseyin Angolemli Meclis Başkanlığı

Suat Günsel, Üniversiteler Birliği Başkanlığı

Attila Saraç, Birçok şampiyonluklar

Hüseyin Özveri Oğlandan sonra Bir kız evlat

Gürcan Erdoğan, KKTC’den serbest çıkış kartı

Hüseyin Avkıran Alanlı, siyasetsiz bir hayat

Ahmet Benli,  Dürüst Belediyecilik plaketi

İzlem Özenli, Birilerinin kafasına vurmak için odun

Asım Vehbi Adam gibi adam plaketi

Ayşe Öztabay Müsteşarlık

Mehmet Çakıcı,Barajı aşacak oy

Bülent Dizdarlı Sağlık onur belgesi

Emine Dizdarlı, dürüstlük plaketi

Türel Özer Öksüzoğlu, UBP Milletvekilliği

Ömer Meraklı Meraklı, Belediye Başkanlığı

Ali Karavezirler,  Nazar boncuğu

Behçet Öznacar Üniversiteler Koordinatörlüğü

Kasım Uluçaylı Karavan alanları Bakanlığı

Kemal Çobanoğlu Avrupa’yı gezme bileti

Kenan Akın Maraş Gençlik’in için şampiyonluk

Ahmet Sennaroğlu, Büyükkonuk güzelleştirme plaketi

Mahmut Özçınar, Belediyecilik Başarı plaketi

Önder Sennaroğlu, Çavuşların hakkından gelecek silah

Ercan HoşkaraKıb-Tek yönetim kurulu başkanlığı

Yüksel Ögen Omuza bir yıldız daha

Aziz Kaya,  Sessizlik senfonisi CD’si

Süleyman Manavoğlu, Fırçaları önleme mekanizması

Hüseyin Yeşildağ Nazar değmemesi için Nazar boncuğu

Barbaros Savaşcı  ses açma ilacı

Ömer Tazeoğlu, Polis Genel Md. yardımcılığı

Eybil Efendi, efendice çıkması için basamaklar

NidaiGüngördü Belediyeler Birliği Başkanı

İsmail Akter Sağlık

Dursun Oğuz, Muhalefet onur plaketi

Ali Pilli boşalan pil için şarj aleti

Güneş Güneşoğlu, UBP Milletvekilliği

Sıtkı Erkıvanç Girne için neşter

Ahmet Beşerler olaysız günler

Ahmet Latif Belediyeler Birliği Asbaşkanlığı

Cemil Sarıçizmeli, Bafra Bölgesini görmesi için gözlük

Rauf Ersenal MİK Başkanlığı

Mehmet Hulusioğlu Saldırılara karşı zırh

Mustafa Naimoğulları bol dana ve kuzu

Olgun Ayalı Emeklilik hakkı

Atınç Yağızsoy Polis emeklileri derneği başkanlığı

Cenk Seren Belediye Başkanlığı

Şener Elcil Mavi renk nazar boncuğu

 Metin Aşan Brawe Hard Madalyası

Ahmet Çaluda  Milletvekilliği

Aslan Bıçaklı,  Sendikalar Birliği Başkanlığı

Çelen Oben, Spor Yazarları Başarı Plaketi

Salih Sakallı BRT Müdürlüğü

Güven Bengisu, Örnek başkanlık plaketi

Ahmet Hüdaoğlu Yatırım için para

Hüseyin Cumaoğlu Habercilik Ödülü

Hasan Sadıkoğlu Bol Festival

Salih Boran Müdür Muavinliği

Teoman Turan KKTC’ye dönüş bileti

Erkut Yılmabaşar TV’den sonra Radyo

LicaŞemmedi, denetleme kurulu başkanlığı

Osman Bekir Yeme içme bakanlığı

Alihan Pehlivan KKTC-TC arası 100 adet bilet

Ferda Ekinci  cebi şişkin bir eş

Sibel Tatar, Televizyoncular Birliği Başkanlığı

Ertan Birinci Basın,  Kalkınma Bankası Başkanlığı

Melek Sertuğ  ağılsız bir Fota

Selma Eylem, Birlikteliği öğrenme kitabı

Mesut Kazık, harabe ev olmayan mahalleye muhtar

Volkan Vaiz, ekonomik tedbirler müdürlüğü

Mert Özdeş bir bebek

Rauf Denktaş rahat kumar oynaması için kumarhane

Turgay Hilmi AB Senfoni Orkestrası şefliği

Savaş BozatLTB’de Şube Müdürlüğü

AdemKavaz, kültür başarı belgesi

LicaŞemmedi, Cesur Yürek Madalyası

Sıddıka Elbasan Tansiyon düşürücü hap

Alkan Değirmencioğlu, Spor Bakanlığı

Serhat Akpınar, Üniversiteler özel ödülü

Hayri Orçan  Yenibungolowlar

Kemal Dürüst, kazanacağı erken bir seçim

Suphi Coşkun, Dipkarpaziçin para

Sn Cenk Seren Başkanlık için 50 oy daha

Teberrüken Uluçay gara bir mersedes

Oğuz Köse, Hemşireler Birliği Başkanlığı

Kemal Oktar Bin gavur kellesi bir kin ödemez şiiri

Erdinç Şoföroğlu, Avrupa gemi turu organizasyonluğu

Hüseyin Yalyalı TAK Müdürlüğü

Mustafa  SerçelikVergi Dairesi Müdürlüğü

Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi’ne yeni belediye binası

Mustafa Özsoy Güzellik Kraliçesi seçme organizasyonu

Eyüp Zafer Gökbilen Uluslararası Teakwondo Şampiyonlukları

Oshan Sabırlı Koop. Merkez Bankası Şb. Müdürlüğü

Esat Varoğlu TDP Onursal Başkanlığı

Halil Orun teselli ikramiyesi

Ahmet Noyan Satması için bol villa

Kadri Fellahoğlu dürüstlük belgesi

Mehmet Harmancı Başarı Plaketi

Levent Özverel Nazar Boncuğu

Erol Atakan K.Kaymaklı Kulüp Başkanlığı

Hasan Sertoğlu, Brütüslerin hançer sokmayacağı bir seçim

Mustafa Yalınkaya Yeniden BES Başkanlığı

 Ejder Aslanbaba Mecliste sallayacağı dolarlr

Oktay Kayalp Parti Başkan Yardımcılığı

Asım Akansoy Parti Başkanlığı

Hasan Kurumanastırlı Motiflerle işlenmiş bayrak

Aliriza Usluer sağlıklı uzun bir hayat

Nazım Çavuşoğlu, Büyükkonukdestebanlığı

Alpay Susuzlu, Güzel bir senaryo

Bünyamin Merhametsiz Kaymakamlık

BeyazitAdalıer kırmızı bir mayo

Naim Zorali Meşhur ‘Galatya kebabı’ için yeni fırın

Sinan Gece yeni otobüsler

Turan Büyükyılmaz eşitliği sağlaması için terazi

Erhan Arıklı Hükümet ortaklığı

Bertan Zaroğlu, Korunması için zırh

Derya Doğuş, Kadınların Haklarını Koruma Bakanlığı

İbrahim Benter namaz için bol cami

Aziz Gürpınar Unutulanlar kitabı

Erdoğan Sorakın, Her dakika alkışını tutacak robot

Resmiye Canaltay konuşma özrünü giderecek ilaç

Sonay Adem sağlık

, Hasan Taçoy Ailesi ile İstanbul gezi bileti

Latif Akça, Denktaş resimleri ile süslü Bayrak

İsmet Akim, Soruşturma Birimi Genel Başkanlığı

Deniz Kayabaşı  BES Başkanlığı için

Özkan Yorgancıoğlu bir torun daha

MünürRahvancıoğlu askersiz Kıbrıs

Hatice Özler Türki cumhuriyetleri Genel Koordinatörlüğü

Ahmet Kaşif, Efsaneler kitabı

Yüksel Çelebi Fota’daki Ağılları kaldırması için makine

 Sedat Hacımehmet DP Milletvekilliği

Erhan Tünay, dik duruş madalyası

Feyman Aytaç Baz istasyonsuz mahalle

Hasan Uluel yeni besteler ve bol müşteri

Nursen Karael, evini kurtaracak kadar Stg.

Osman Erçiner İhanete uğramayacağı bir parti

Serap Turan, başarı plaketi

Özdemir Tokel,  Bol kampanyalı bir seçim

Hamit Bakırcı, çalıştıracağı bir taş ocağı veya bakır dükkanı

Ayhan Mahşeker, Sosyal Medyada bol Like

VehitNekipzade, LEfke Sivil Toplum örgütleri başkanlığı

Teoman Oktay CMC’siz bir Lefke

Türkay Tokel, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı

Raif Özgüren Sağlık

Mehmet Özkardaş, Atatürk Posteri

Kubilay Özkıraç Özerk bir Kıb-Tek

Ünver Bedevi, Adalet Bakanlığı

Ufuk Hakan Üçay 3 hilal dergisi

Barış Mamalı Muhalefet parti başkanlığı

SonguçKürşat  Siyasi programlar

Asil Nadir, Yeni bir hava yolu şirketi

Osman Şendil kilo eritici ilaç

Kemal Kafidir Meze Uzmanlığı belgesi

Ahmet Cennetoğlu DP Milletvekilliği adaylığı

Ali Kişmir Basın –Sen’e bol üye

Mustafa Gökmen, Milletvekilliği

NevvarNolan Adalet Bakanlığı

Sibel Siber Cumhurbaşkanı adaylığı

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