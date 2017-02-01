Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, siz ülkeye barış ve çözüm getirmeye çalıştıkça, fincancı katırları ölümüne ürkmeye başladı. Hamma humma kesilip, birilerinin kaba yerlerinin altından kayacak olan koltuklar onları ölümüne korkutuyor. Tehdit ve hakaretler bundan kaynaklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ölümün ecele faydası olmaz. Erkek gömleğinin çok yakıştığı kadınlar olduğu gibi, eteğin daha çok yakışacağı erkekler da olabilir. Ama bana göre bu emir erlerine boş ver tırıs gitsin.

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Sn. Zorlu Töre, sizin Töre’de koltuk elden gitmemesi içinstatükonun devam etmesi yasasının olduğunu söylüyorlar. Vatan, Millet, Sakarya ve Nurlu Ufuklar kitabının 1500’üncü baskısını da hayata geçirdiğinizi söylüyor bizim Minik Kuşlar. Sn.Töre, koltuk sahibi olduğun içinpeşinden koşan çok diye sevinme. İktisat; fiyat azalınca, talep artar diyor. Ama fiyat da dibe vurunca millet mal defoludur diye ilgi duymaz.

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Sn. Ferdi Sabit Soyer cep telefonlarına yapılan zam sonrasında neden sabit telefonlara da zam yapılmadı diye soruyorsun. Söyleyelim. AlaunaAlatree bunlar telefonu satacaklar. Değer artmasın diye artış yapmıyorlar. Elektriğin fıcırığını ve suyunu çıkarttılar diyorsun. O da doğru. Onu da bölüp parça parça alıcıya sunacaklar. Sayın Soyer, bunlar bizi öpe öpe bir hal oldular. Bir aptalın bizi öpmesine izin verelim, ama bir öpücüğün bizi aptal etmesine asIa müsaade etmeyelim diyeceğim ama neyse.

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Sn. Erhan Arıklıyaptığınız açıklamada ülkeyi artık birlikte yöneteceğiz diyorsun. Bence kabul. İstersen ilk önce hemşire, polis, Merkez Bankası yönetiminden, Kalkınma Bankası yönetiminden, Sivili Savunma ve Tütün Fabrikasından başlayalım. Nede olsa oralar, Kıbrıslı Türk’e kapatıldı. Ondan sonra paylaşımı yaparız. Hem siz daha parti olarak yumurtadan çıkmadan bizleri ‘Ötekileştirmeye’ başladıysanız, yandı gülüm keten helva. İyi ki oy oranınız %1.1’dir.

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Sayın Faiz Sucuoğlu, bir hemşirenin bir bardak su için bir vatandaşa yapmadığını bırakmadıktan sonra heryerde böyle olaylar oluyor açıklamanız damda gezer takyanoz vur beline kazmayı söylemi ile sanırım bire bir örtüşür. Yapanın yanına kalmayacak dediniz, tamam dabasit bir ameliyat sonrasında ölen insanlarımızın da yanında kalmayıp nerelerinde kaldı dersiniz. Sayın Sucuoğlu söz ağızdan çıkana kadar sizin, ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz.

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Sn. Mehmet Harmancı, duyduğumuza göre Bulutoğlu'nu ve müdürü dava ediyormuşsun. Belki böyle yapmakla bir ilke imza atmış olacaksınız amadikkat edin bu dava domino taşı görevi yaparsa, ülkede üst düzey bürokrat, müdür, bakan, bakmayan sıkıntısı yaşayabiliriz. Belki bu girişiminiz geç atılan adım olabilir. Ünlü düşünürler geç yağan Yağmurlar, kurumuş çiçeklere hayat veremez de diyebilir. Ancak atılan bu adım, vicdanların yeniden yeşermesine neden olur.

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Sn. Aslan Bıçaklı, artık yoruldum. Ben artık gitme hazırlığı içerisindeyim. Dinlenme moduna geçmek istiyorum diyorsun da,KKTC çölünde senin ile birlikte güzel bir vaha oluşturup, çalışana hayat veren Ahmet Kaptan, Şener Elcil, gibiler giderse geriye kim kalacak dersin?

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Sn. Umut Öksüzoğlu, Kıb-Tek olarak isimlendirdiğimi arpalık ne kadar verimliymiş ki, bir türlü bitirilemiyor. Vallahi insan bu arpalığın içerisine girdi mi bir türlü çıkası gelmiyor.Sn. Öksüzoğlu, her insan bir gün bedeninin çürüyeceğini bilir ve bundan korkar.Ama çoğu insanın ruhu ve vicdanı nedense gövdesinden önce çürür. Ancak nedense bundan korkmaz. Ne diyelim? Deveyi avurdu ile götürenlerin boğazında mı kalsın diyelim?

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Sn. Ahmet Yönlüer, yazıma bismillahirahmanirahim diyerek başlayayım. Bir kuluvallahi ile fatiha okuduktan sonra muteber şahsınızın ansızın aklıma geldi. Çözüm süreci diye bir süreç vardı. Sahi ne oldu sorunuza yanıt vereyim. Kapının arkasındadır Ahmet hocam. Ansızın çıkıp gelecek ve ödünüzü patlatacak. 20 Besmele, 30 Fatiha okusanız da o zaman kar etmeyecek.

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‎Sn. Çelen Oben değerli arkadaşlar 25 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğumu açıklamış bulunuyorum. Sizlerin desteği ile derneğimizi daha güzel noktalara taşımak için çalışacağız diyorsun. Öncelikle başkan adaylığın hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili Çelen, seni sen yapanın, başkalarının ayak izleri değil, kendi adımların olsun diyorum. Ve eminim atacağın bu sağlam adımlar derneği güzel günlere taşıyacaktır.

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Sn. Ahmet Sennaroglu, Polis ile Orman Dairesini göreve davet ederek kesilmedik ağaç bırakmadılar. Yeşili yok ettiler feryatlarını Orman Dairesi yetkilileri kulaklarında kulaklık olması nedeniyle duymuyor. Bazılarına göre ağaç kömür yapılması ve şöminelerde yakılması için gerekli olan şeydir. Onlar hatalarını anlamazlar. Sayın Başkan, hatalı olduğunu anlamak, ve özür dileyerek o hatayı yapmamak, sadece beynini kullanabilen insanlara mahsustur. Bilmem anlatabildim mi?