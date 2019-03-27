Sahibine Mesajlar

Sn. Kudret Özersay , Rum yönetiminin, son günlerde KKTC üniversitelerinde yürütülen akademik faaliyetleri önlemeye dönük engelleyici ve yasakçı yaklaşımlarını artırdığına dikkat çektiniz. Geçtiğimiz hafta, DAÜ’de akademik faaliyette bulunmak üzere Larnaka havalimanına gelen, Japon Fizikçi Kitamura’nın, muhaceret işlemlerinin yapılması ve pasaportuna mühür vurulmasından sonra Dubai’ye gönderilerek sınır dışı edilmesine haklı olarak tepki gösterttiniz. Sn. Özersay, “Kıbrıs Türküne pek çok alanda nefes aldırmamak için çaba sarf edenlerin bu çağ dışı yaklaşımlarını ülkemizdeki üniversiteler ve akademisyenlerle temas kurmak ve birlikte çalışmak isteyen yabancı akademisyenlere de yansıtmaya başlaması bu adada iki taraf arasında güveni değil güvensizliği besler ifadenize de katılmamak mümkün değil. Cennetin, savaş ve toplumsal kavgalar nedeniyle cehenneme dönüştürüldüğü bir alanda, en iyi Türk, ölü Türktür zihniyetinden kurtulamayan, Güney’deki bazı mihraklar, bu davranışlarını sürdürmeleri halinde, yarın Kuzey’deki belli gruplarında, tırnak içinde söylüyorum ‘domuzdan post, Gavurdan da dost olmaz’ söylemini yukarılara taşımayacağını kim garanti edebilir. Sn.Bakan, Asiye Teyze, Bilim adamları, vücudumuzun yüzde 70’nin su olduğunu söylüyor. Ancak buna imkân yok. Çünkü, her iki taraftaki cadı kazanı karıştırıcıları nedeniyle vücudun hepsi sıkıntı ve sorun diyor.

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Sn. Ayşegül Baybars, Mecliste yaptığınız konuşmada, İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi resmi verilerine göre bugün itibariyle ülkedeki KKTC yurttaşlarının sayısının 252 bin 497, geçerli izinli kişi sayısının ise 121 bin 802, toplam rakamın da 374 bin 299 olduğunu açıkladınız. Ayrıca 59.482 öğrenci olduğunu belirttiniz. Sn. Bakan, şuanda ülkede yaşam süren 433 bin 781 ne doyumsuz kişilerdir ki, her gün fırınlardan çıkan 800 bin üzerindeki ekmeği tüketiyorlar. Ne lüks düşkünüdürler ki, sayısız arabalar ile yolları kilitliyorlar. Ayrıca ne cep telefonu düşkünüdürler ki, 877,990 kayıtlı mobil abone ve 721,088 aktif abonelik yapmaktadırlar. Açıklamanızı okurken bizim evin kedisi nüfusumuz ile ilgili rakamları duyunca, yerde tepinmeye başladı. Ben hayvanın zehirlendiğini veya birden hastalandığını sandım. Meğer bizim kedi sizin açıklamalarınıza katıla katıla gülerken, yerde tepinmeye başlamış. Az daha gülme krizinden kediciği kaybediyorduk.

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Sn. Serdar Denktaş, sürekli olarak birileri tarafından bu hükümet maaş ödeyemeyecek söylemine karşı isyan ederek “Hükümet maaş ödeme sıkıntısındadır” söyleminden vazgeçilmesini istediniz. Maaş ödeyememe gibi bir sıkıntının söz konusu olmadığını ayrıca ifade ettiniz. Ve “Son kez söylüyorum. Vatandaşa bu kuşkuyu salmaktan vazgeçin” diyerek bir yerlere ikazda bulundunuz. Sn. Denktaş, Zühre Teyze, bir lafı 41 kere söylerseniz gerçek olur. Bu nedenle birileri pusuya yattı. 41 kereyi tamamlamayı hedefleyerek, koltuktan tumba gitmenizi istiyor dedi. Sn. Denktaş, huzurlu bir yer aramayı bırakın, yapılan çalışmaları görüp destek vermek için kolları sıvayan huzurlu bir insanları aramaya başlayın. Mekânı bulmak kolay, önemli olan bu vasıflardaki insanları bulmaktır.

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Sn. Behiç Öztürk, Adliye Kurulunun, Savcı tayinlerini gerçekleştirdiğini öğrendik. Tabi bazı adayların savcılık sınavını tam gaz geçmesine ve sınavı çok iyi derece ile geçtininz denilmesine karşın alınmadığı öne sürülüyor. Sizin gibi daha önceki Başsavcılarımızın da açıklamalarında, bu kuruma siyaset sokulmaz söylemleri olduğunu çok iyi hatırlayanlardanız. Ancak bir belediyede meclis üyesi olan birisi UBP’li diğeri HP Meclis üyesi 2 kişinin savcı olarak atandığı öne sürülüyor. Sn. Öztürk, Abdülselam dayı, iddialar doğruysa, siyasetin değil kapı ile pencereden, önünden bile geçmeye korktuğu Başsavcılığa siyaset pencereden girmedi. Gındırık olan kapıdan, kılık değiştirerek bodoslama içeri daldı. Gözümüz aydın diyor.

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Sn. Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı olarak yapmış olduğunu açıklamada, hükümetten, ithalat ve vergi artırma politikasını değiştirmesini isteyerek, pahalılığın esas kaynağının kamu harcamaları olduğunu söylediniz. Ayrıca söylemekle de kalmayarak bu konuda önlem alın çağrısında da bulundunuz. Ülkenin en önemli sorunu pahalılıktır. Hükümet vergileri her gün daha da artırarak buna katkıda bulunuyor” açıklaması yaptınız.Sn. Deniz, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi içmeyenin ağzı sulanır. Çeşitli vaatler ile koltuğa oturanlar, hep bana, hep bana, parmağımız kaldı halka diyerek, kana kana içtikleri turşu suyu nedeniyle şimdilerde mideyi boşaltıyorlar. Mideyi boşaltmayı es geçtik, görüntü ve koku halk olarak bizi hayattan bezdirdi. Başkan, verilen vaatlere inanmamıza yönelik kızgınlığımızı öyle ya da böyle geçirmeyi başarıyorum. Fakat inan, hala daha, işkembe-i kübradan sallamalarına yönelik kırgınlığıma, henüz herhangi bir kılıf ve çare bulamadım.

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Sn. Mehmet Kayra sosyal medyadaki paylaşmınızda, Bakan Azdil Zami, dilinin altındaki baklayı çıkarttı. Tek fiyat 98 krş. Yani elektrik 65 krş. Dan 98 Krş’a çıktı. Yani %50 (%70) zam diyorsun. Mehmet gardaş, önce ahırda bağlı olan ve sakin sakin arpasını yiyen eşeğmizi, ahırın kapısını açarak bayıra saldılar. Sonra eşek kayboldu diye feryat figan eylediler. Hop birde baktık ki, eşek bayırda otlanıyor. Onu bulmanın sevinci ile neredeyse Baf Kapısındaki yatıra mum yakacaktık.Tepki yerine alkış buralarda maksıl. Kes kes kullan. Sn. Kayra, ülkeyi aydınlatan projektör olma yerine kime yandığı belli olan sokak lambası olmayı tercih eden siyasilere aldırma. Boş ver gitsin.

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Sn. Turgay Hilmi, paylaşımınızda ülkenin çöp içinde olduğunu öğrenmek için turistlere anket mi yapmak lazım diyorsun. Yoo bence ankete gerek yok. Ülkenin tertemiz, galbolit sabunu ile yıkandığını söyleyebilirim. Şöyle ki, Piknik alanlarına bırakılan çöp yığınlarını boş verin. Ormanların ‘Güngör çöplüğüne ‘ dönüştürüldüğünü görmezden gelin. Sahillerin atıklar okyanusuna dönüştüğünü es geçin. Eeeee Turgay hocam geriye ne kaldı? Yani geriye kalan bir avuç sokak ve yer için ülkenin kirli olduğunu söyleyebilirmiyiz? Lütfen!. Turgay Hocam, Hacı amca, hayatta seçtiklerimiz ve seçmediklerimiz vardır. Başımıza gelenlerin hepsi seçmediklerimizin lanetinden veya seçme yeteneğinden yoksun oluşumuzdan kaynaklanmış olmalı. Ne dersiniz?

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Sn. Irem Uygun sosyal medyadaki paylaşımınızda, bir hukukçu olarak vermiş olduğunuz görüşte, Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 20. maddesi ile Fasıl 60 Orman Yasası'nın 13 (3)(a) maddesi uyarınca yetkili makamdan izinsiz ağaç kesmek ve Ceza Yasası'nın 324 (2) maddesi uyarınca dikili ağaçlara kasten hasar vermek suçtur dediniz. İşlediği bu tip suçtan dolayı dava edilen Müvekkilime zarar verdiği ağaçların yerine doğaya yenilerini kazandırması gerektiğini söylemem oldu. Müvekkilimde bunun üzerine Gazimağusa Kaymakamlığı'na ait koruluğa yeni fidanlar bağışladı ve bu fidanları da bizzat bizim de yardımlarımız ile Pazartesi günü kendi elleriyle dikti. Böylece, Mis gibi çam kokularının arasında sendromsuz bir Pazartesine de adım atmış olduk dediniz. Sn. Uygun, Hatçe Teyze, bu bizim İrem gızımız ne güzel insandır. Yüz güzelliğinin yanısıra, kalp ve vicdan güzelliğine de sahiptir. Hem insanları hemde doğayı ve çevreyi düşünüyor. Adalet diye diye Adalet ablayı öldürenler. Vicdan muhasebesi yapıyoruz diyerek Vicdan ablayı sinirden kalp hastası yapanlar. Adil bir düzen diyerek yola çıkanlar, öfkeden yoğun bakıma soktukları Adil amca yerine İrem kızımızın Adalet ablasını nasıl yaşatmaya çalıştığına bir göz atsın. Full çeken bataryası sonrasında yaptıkları ile kalplerin en müstesna yerindeki kapsama alanından niçin çıkmadığına da bir bakıversinler dedi.

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Sn. Mehmet Derya ne tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Değil mi? Peynir ekmek yiyene "gariban", Üçgen kesilmiş ekmeğin arasına peynir koyup, üzerine de kürdan takıp yiyene de "sosyetik" deniyor diyorsun. Da, Asiye teyze de senin paylaşımını görünce, yandan kaynak yaptı. Ve seçim öncesinde Girne’den denizi Lefkoşa’ya getireceğini, her vatandaşı villa ve yat sahibi yapacağım dedikten sonra pandoranın seçim kutusundan fırlayan, ancak sonra ortadan kaybolanlara da bizim ülkede ‘Siyasetçi’ denildiğini söyledi. Sevgili Mehmet, alakaya maydanoz bu durumları gördükçe, ruh durumum o kadar b.....n oluyor ki, içimde sanki kavimler göçü başlıyor. Fener ile Galatasaray’ın 50 bin kişinin önünde futbol oynadığı, o koskoca stadyumda, sahayı gündüze çeviren bütün ışıkların içinde, yanmayan bir lamba gibi hissederim.

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Sn. Mehmet Eziç, Tüketiciler Birliği Başkanı Yılmaz Işık’ın, Eziç Restoran’dan bir kişinin aldığı hamburgerden zehirlendiğini iddiasına karşın, açıklamada bulundunuz. Bence yaptığınız açıklama ile tenekeye, altın değeri vermiş oldunuz. Öncelikle Tüketiciler Birliği Başkanının, yazmakta olduğu Vatan Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar kitabından başını kaldırarak, tüketiciler ile ilgilenmesine inanın şaşırdım. Bayrak edebiyatı yazısını masanın bir kenarına çekerek, bir tüketici ile ilgilenmesine inanın şok oldum. Ancak Tüketiciler Derneğinde, Vatan yahut Silistire, Bayrak Kanla süslenir edebiyatından insanı düşünme felsefesine geçilmesine de sevindim. Sn. Eziç, Tüketiciler Derneği başkanının, gerekli araştırmayı yapmadan. Bir günde 60-70 kişinin yediği hamburgerlerden sadece bir kişinin zehirlenmesinin mümkün olamayacağını bilmeden. Canlı lavraların, 100 derece sıcaklıkta pişen bir hamburgerde kalmasının mümkün olamayacağını düşünemeden. Yenilen bir hamburgerin, özellikle çocuklarda bir iki saat içinde belirtilerini göstereceğini hesaplamadan 6-7 saat sonra zehirlendi iddiasında bulunması tek kelime ile aymazlık ile eş anlamlıdır. Mehmet Bey, mutfaklerınızı görenlerdenim. Aldığınız yiyecekleri nasıl aldığınızı bilenlerdenim. Bu nedenle böylesi safsatalara boş verin tırıs gitsin. Hacı amca, tavuğun da penguenin de kanatları var. Ama ikisi de uçamaz. Ancak birisi yüzerken Kuzey Kutbunun tertemiz sularında, diğeri eşelenir lağım ile dolu b...çukurunda diyor.

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Sn. Cemal Erdoğan, Esentepe Belediye Başkanı olarak, 9 aydır belediye çalışanlarını ödemediğiniz öne sürülüyor. Belediye çalışanları isyanlarda. BES Başkanı Mustafa Yalınkaya neden sahaya inmiyor diye soruyorlar. Atılan mesajlarda 9 ay oldu ödenmiyoruz. Paramız yok. Ne yapalım? Gidip hırsızlık mı yapalım? Yoksa dilenelim mi? Diyorlar. Ayrıca BES bu konuda ne yapıyor? Onlarda bizler gibi yaşananları mı seyrediyorlar ifadesinde bulunuyorlar. Başkan, açllığın ne olduğunu lütfen bir bilenden sorun. Çocuğuna bir çikulata alamamanın ezikliğini o yaşayanlardan öğrenin. Cebinde para olmadığı için ailesinin yardımlarına muhtaç olanların neler yaşadığını bir araştırın. Sn. Erdoğan ağaç ne kadar yüksek olursa olsun. Yaprakları bir gün yere düşer. Ve o yaprakları ayak kabıların tabanları ezip geçer. Unutmayın belediye başkanlığı gibi bazı şeyler çabuk biter. Sigara, çay, uyku, sevdiğin şarkı hepsi çabuk biter. Hızlı yaşarsan ömür, Çok seversen aşk çabuk biter. Ancak çalışanlara yaptıkların ömür boyu bitmez.

Günün Sözü

Garanfilin moruna

Ölürüm KKTC yoluna

Meraklanma Tufanım

Seni da goydular yoluna

GÜNÜN FIKRASI

5 Kuruş

Nasrettin Hoca yolda yürürken, biri ensesine öyle bir vurmuş ki, nerdeyse yere düşecekmiş, hiddetle dönüp bakmış; karşısında tanımadığı genç bir adam. Nasretti Hoca sormuş:

- "Ne cüretle vuruyorsun!.."

- "Özür dilerim hocam, sizi birine benzettim, küçük bir hata yaptım, ama siz pireyi deve yaptınız.

- "Yürü o zaman, kadıya gidiyoruz!"

Gitmişler kadıya, ikisini de dinleyen kadı efendi, Nasrettin Hoca'ya vuran gencin akrabasıymış. Kadı efendi, Nasrettin Hoca'yı yumuşatıp, akrabasını kurtarmaya çalışmış:

- "Hoca, hislerini anlıyorum. Bu durumda herkes aynı şeyi hissederdi. Şimdi bu genç adam kendine bir tokat atsa, kabul eder misin?"

Nasrettin Hoca ısrar etmiş:

- "Olmaz, mahkeme yapılsın."

Kadı efendi, bunun üzerine akrabası olan genç adama dönüp kararını vermiş:

- "Ceza olarak Nasrettin Hoca'ya 5 kuruş ödeyeceksin, hemen gidip getir!.."

Nasrettin Hoca, para almaya giden genc adamın dönmesini beklemiş. Bir saat geçmiş, iki saat geçmiş, ama genç adam ortalıkta gözükmüyormuş.

Mahkeme kapısının kapanma saatine kadar bekleyen Nasretti Hoca, kadı efendinin ensesine okkalı bir tokat indirdikten sonra demiş ki:

- "Kusura bakma kadı efendi, daha fazla bekleyememem, gelirse söyle ona; 5 kuruşu sana versin!.."