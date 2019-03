Sahibine Mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, yaptığınız açıklamada, bir ülkedeki nüfus sayısından çok, o nüfusa yaşattığınız hayatın kalitesi önemlidir. Yoksa çoğalalım da nasıl isterse çoğalalım demenin sonucu kaostur. Ben ülkemde kaos görmek istemem dediniz. Ama sırf eleştiri olsun diye da ne isterse olsun diyerek mangalda kül bırakmayanlar, işi damda gezer takyanoz vur beline kazmayı misali, ırkçılığa, seçime ve daha başka şeylere taşımaya çalışıyor. Abdulvahap amca bile be ama ülke Teksas’ın vilayetine döndü. Cinayet, hırsızlık, uyuşturucu gırla gidiyor. Biri çıkar nüfus 250 bin der. Ötekisi 500 bin der. Bir başka bakan 800 bini telafuz eder. Ma nedir be bu masgaralık diyor. Bizim komşu Asiye Teyze bile, be ama ben okumuş biri değilim. Ama sağlık, eğitim ve yatırımlar nüfusa göre yapılır. Amazon Ormanlarında yaşayan kabileler bile o kabilede kaç kişi yaşadığını bilr. Bir biz bilmeyiz. Sorduğumuzda da bize havassu garayanni modelinde cevaplar verirler dedi. Sn. Akıncı, bunların işi mingavara. Nasreddin hoca gibi göle maya çalıp, gölün yoğurt olmasını beklerler. Sn. Akıncı, koltuk bazı insanları kibir sahibi yapar. Aslan gibi kükrediklerinde dünya ayaklarına kapanacak sanırlar. Ama bir pirenin bile hayatlarını karartacağını bilmezler. Bunların kibirlerini içlerinden atmak bir dağı iğne ile kazmaktan daha zordur. Bu nedenle onlara boş vermek gerekir.

Sn. Ayşegül Baybars, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 3 yıl önce İçişleri Bakanlığının nüfus olarak verdiği rakamın 220 bin olduğunu, bunun 190 bin ülke içinde 30 binin de yurt dışında olduğunu dile getirdi. Bugün gelinen noktada İçişleri Bakanlığının, bu rakamın 374 bin olduğunu, bu farkın nereden kaynaklandığının açıklanması gerektiğini belirtti. Sn. Bakan siz 374 bin, Kudret Özersay 350, Serdar Denktaş 800 bin, Mehmetali Talat 500 bin, Ersin Tatar 600 bin, İrsen Küçük de kalabalığız demişti. Arabalar bir milyon diye bağırırken, fırndan çıkan ekmekler yok o kadar abartmayın, olsa olsa 800 ile 850 bin arası diyor. Ayşaba, en iyisi innik minnik tatarinnik. Ya şundadır yada bunda diyerek seçmece oynayalım diyor. Naciye Teyze ise nüfusunu bilmeyen ülke, sağlık, eğitim ve yol yatırımlarını gerçek anlamda yapamayacağına göre araba free feel gidiyor demektir. Free feel giden arabaya stop dayanamayacağına göre yakında ‘Tumba’ olmamız yakındır diyor.

Sn. Ersin Tatar, “KKTC diye bir devlet yoktur” diyen UBP parti meclisi üyesi Ata Satur’un partiden ihraç edilmesi için gerekli işlemleri yarından tezi yok başlatması gerekir diyen sosyal medyadaki vatandaşlar bu sözlerinin kaydının da cep telefonuna yapıldığını söylüyor. Ata Satur’un YDP’li bir arkadaşı ile yaptığı konuşmada buraya geldiğimde ‘Ağzım kokuyordu. Şimdi karnım doyuyor’ ve hatırı sayılır param var dediği ileri sürülerek, madem KKTC sayesinde ağzın artık kokmuyor neden KKTC diye bir devlet yoktur ifadesinde bulunuyorsun deniyor. Sn. Tatar, Hacı amca, KKTC ‘For Ever’ ülküsünde yürüyen UBP’de ülkü dışına çıkanlar da olduğuna göre, yarın labsana tarlasında sıklıkla ısırgan otlarının çıktığını da göreceğiz diyor. Tito’nun, muhteşem Yugoslavya mozaiğinin, Tito öldükten sonra dağılmasından sonra, UBP’nin, KKTC For Ever mozaiği de mi dağılıyor? Ne dersiniz?

Sn. Mutlu Şeker, sanırım şu sıralar Mersinlik köyünde yaşananlar hiçte şeker gibi tat vermiyor. Büyükkonuk Belediyesi ile yaşanan su sıkıntısı nedeniyle, köyünüze daha yakın olan İskele Belediyesine bağlanmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Belediye tarafından, köye verilen suyun parasını vermek istemiyorsunuz. Biz suya para vermek istemiyoruz derken taleplerinizin uygun bulunmaması nedeniyle daha önceki yerel seçimleri de boykot etmiştiniz. Ayrıca Büyükkonuk Belediyesi'nin köyde çöp, su, temizlik gibi hizmetleri vermesine de karşı çıkıyorsunuz. Mutlu Muhtar, vermeden almak Allah’a mahsustur. Şeker gibi bir hayat yaşamak istiyorsanız, verilen hizmetin bedelini ödemek durumundasınız. Ülkede yaşayanların yarın kalkıp suya bizde para ödemiyoruz derse ne olacak söylermisiniz? Muhtar, kullandığınız suyu bir başkasının ödemesini beklerseniz, yirmi beş kuruşa balık ekmek devri geçti. Kalp kırmaktan vazgeçin. Çünkü bir kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz ve yemek yendikten sonra gelen salata gibidir. Sanırım o noktada onlara ihtiyaç kalmaz.

Sn. Kemal Bağzıbağlı, HP Milletvekili Gülçah Sanver Manavoğlu’nun Telefon Dairesi özelleşecek dediği konuşmadan sonra, Müsteşar olarak söz alarak “milletvekilini düzeltmem gerek” dediniz. Ve özelleştirmenin gündemlerinde olmadığını sadece fiber altyapısının kurulması için kamu-özel işbirliği ile yap işlet devret modelinin gündemlerinde olduğunu açıkladınız. Bakan Tolga Atakan’da özelleştirilecek derken sizin özelleştirilme yok. Yap – İşlet Devret modelini dile getirmeniz, ‘Dedem değil Büyükbabam ‘ mantığına uygun olduğu söyleniyor. Hurşidiye Teyze, ma be bunlar bizi enayimi sanıyor. Yoksa aklımızı hellim ekmek ile yerken bunu da domades olarak yanına koyacağımızı zannediyorlar. Besbelli tepki vermememiz için Asena gibi göbek dansı yapıyorlar dedi. Yan taraftan söze karışan Ayşaba ise, Kemal ovlucuğuma selam söyleyin, ‘çevirsin da gaz yanıyor. Kokusu taaa buralara kadar geldi’ diyor. Kemal Müsteşarım, dümen usta kaptanlar için yapılmıştır. Mercan kayalıklarına yönelen geminin dümenini çevirdikçe dönüyorlar. Döndükçe kıvırmanın hazzını alıyorlar. Ve kıvırdıkça da kıvırıyorlar.

Sn. Hatice Özler Şahin, sosyal medyadaki paylaşımınızda, düşünceli hissettiğinizi belirterek, Avrupa Parlamentosunun, yaz ve kış aylarında saat degişikliği yapilmasina son verilmesine iliskin hazirlanan tasarıyı onayladiğını belirttiniz. Onaylanan tasari ile AB ülkelerinde mevcut yaz- kış saati uygulamasının sona ereceğini, Türkiye'deki gibi tek saat uygulamasinın başlayacağını dile getirerek, Eee şimdi biz naapacayık? Dediniz. Hocanım, yooo biz Maydanozlu köfte yapamayacağımıza göre Anamızdan gelecek emiri bekleyeceğiz. O ne derse de onu yapacağız. Dikili Taş altında hizaya geç, tırnak kontrolü yapılacak derse, birerli kolda saf tutup gerekeni yapacağız. Hocanım, Gerçeklerin, esrarengiz ve kaypak olduğunu bilmek, çözümü zor çok bilinmeyenli bir denklem değil. Özgürlüğün ise tehlikeli olduğu ve heyecan verici olduğunun söylenmesinin yanısıra, birlikte yaşamanın da o kadar güç olduğu söyleniyor. Etrafımıza bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız.

Sn. Hıfzı Aydan, Bakanlar Kurulu kararı ile Encümen Başkanı olarak atanan II. Derece Mimar Mustafa Akartuna'n ın görevinden çekilmesi sebebiyle yerine Encümen üyesi olarak siz atandınız. Planlama ve inşaat Dairesinin, II. Derece Inşaat Mühendisi olarak siz Encümen Başkanı olarak atanırken yerinize de Planlama ve inşaat Dairesi personeli II. Derece inşaat Mühendisi Burcu Kutalmış getirildi. Haaa birde görev süresi dolan Hukukçu Emine Uzun'un ayrılması var. Emine hanımın yerine ise Içişleri Bakanlığı Hukukçusu Uğur Çulhaoğlu'nun atanmasına karar verildi. Sn. Aydan, yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun. Bizim Nurşuye Teyze, başarı kolay elde edilir. Ama zor olan başarıyı hak etmektir diyor. Biz hak edeceğinize inanlardanız.

Sn. Osman Balıkcıoğlu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, bugün 27 Mart. Bugün çok özel bir gün. Bugün dünya tiyatrolar günü. Bugün tiyatroya gönül verenlerin, tiyatroyla iç içe olanların günü. Yılda Bir gün kutlanan bu günün benim dünyamda çok önemli bir yeri vardır. Zira benim dünyam tiyatrodur. Aslında ben yılda yalnızca bir gün değil, yılın her gününde tiyatroyu yaşarım. Ya bir oyun yazarken, ya tiyatro çalışırken, ya sahnede oynarken bulurum kendimi diyorsun. Sn. Balıkcıoğlu, tiyatro bir yaşam biçimidir. Tiyatro bir aşktır. Tiyatro bir ülkenin vitrinidir. Ve o vitrinin ‘Al Benisinin’ çok iyi olması için başrol oyuncularından birisi konumundadır. Haaa bu ülkede gerek siyasiler, gerekse bu ülkenin yönetiminde söz sahibi kişiler (Lefkoşa Türk Belediyesini tenzih ediyorum) gereken önemi veriyor mı diye soryorsanız, bu sorunun cevabını Hacı amca versin. Hacı amca, yıllar önce yanan tiyatro binasına bakın. Yanan binanın yanmadan önceki hali ile şimdiki durumuna göz atın. O yansıyan görüntüyü görünce ne demek istediğimi anlarsınız dedi.

Sn. Mehmet Bicen sosyal medyada yaptığınız paylaşımda, densiz Tarım Bakanı, CTP’yi bitirdi. Yeşil Hat üzerinden Güney Kıbrıs’a satılacak patateslere engel koydunuz. Peki soruyorum. Mayıs 20, sekiz-on bin ton üretim fazlası bekleniyor. İhracatı ile ilgili dış Pazar buldunuz mu? Yoksa despotluk ve ben bilirim yaparım politikalarına devam mı? Demediydi demeyin. Mayıs ayında üretici yine batacak. Ey küçük burjuvalar. Liboşluğa devam dediniz. Sevgili Mehmet, Abdulselam dayı, her at sahibine göre kişner. Ve sahibinin durumuna göre ya rahvan yada canlı yürür. Atın binicisi yılgınsa, at da yılgındır. Binici canlı ise atta o oranda canlıdır. Şimdi sen yılgın bir binicinin bindiği atın, nasıl şaha kalkıp, doludizgün koşmasını beklersin. Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az diyor. Sn. Bicen, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesini bulandırır, içmeyenin ağzını sulandırır. Herhalde turşu suyu midelerini bulandırmış olacak ki mide bulantısından duramıyorlar. Mide bulandıkça da sizin üstünüzü başınızı çıkarttıkları ile bir hallere sokuyorlar.

Sn. Fatma Kara, sosyal medyada bir Türkiye gerçeğini gözler önüne serdin. Paylaşımınızda, Türkiye’de insan manzaraları. TC domates, soğan, patlıcan, patates kuyruğunda. Suriyeli ise bankalar önünde para kuyruğunda diyorsun. Hatçe Teyze de bu paylaşımına bakarak, vallahi Fatma gızım çokta doğru söylüyor dedi. Sn. Kara, deliler gibi akan. Akarken önüne kattığı herşeyi süpürüp götüren azgın nehirde iki kere yıkanılmaz. İkinci defa yıkanmaya kalkarsanız, akıntı kuyruğunda, soğanda, patateste patlıcanda toplarsınız.

Sn. Güven Bengihan, KTAMS Başkanı olarak yaptığınız açıklamada TAK’ın muhabir, editör ve yetkililerine, yapmış oldukları haberler ilgili olarak basında daha çok yer almak isteyen siyasiler tarafından baskı yapıldığını belirttiniz. Bazı milletvekilleri, parti temsilcileri ile devlet bünyesindeki bazı üst kademe yöneticilerinin medyada istediklei şekilde daha çok yer almak için, TAK çalışanlarına, baskı yapmak, istemde bulunmak, yol-yordam göstermenin kimsenin hakkı olamayacağını vurguladınız. Ayrıca, TAK çalışanlarıyla birlikte, baskı, tehdit ve emrivakiler karşında duracağımızı, gerekli olması halinde sendikal mücadeleden kaçınmayacağınız da belirttiniz. Başkan, birileri fazla ileri gitme riskini göze alırsa ne kadar ileri gidebileceğini, yaşayacakları ile öğrenir. Hele hele faydasız bir siyasi hayatın erken bir ölüm olduğunu ve sonunun, Güngör Çöplüğünün yanına yapılan siyasi mezarlık olduğunu da böylelikle öğrenmiş olur.

Sn. Ulus Ese Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı olarak Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş ile birlikte yeni yasa tasarısında, KTEZO’ya üye olmadan iş yeri açmak suç sayılacak ifadesine tepki gösterdiniz. Güzelyurt esnafı yasalarla elde ettiği haklarını, KTEZO Yasa Tasarısı’yla kimseye kaptırmak niyetinde değildir derken, söz konusu tasarının esnafı bölmeye yönelik olduğunu iddia ettiniz. Güzelyurt esnafının yasalarla elde ettiği haklarını, yeni bir yasa tasarısıyla kimseye kaptırmak niyetinde olmadığını söylerken, Güzelyurt milletvekillerini de göreve davet ettiniz. Yasa tasarısının düzeltilmesi için çalışma yapılmasını beklediğiniiz ifade ederken, bizi yollara dökülmeye mecbur etmesinler dediniz. Sn. Ese ve Sn. Özdeş, atalarımız hep birlikten kuvvet doğar sözünü ağızlarında sakıza döndürmüştü. Bir kibrit çöpünün kolayca kırılacağı ifade edilirken, toplu olarak kırılmaya çalışılan kibrit çöplerinin bile kırılamayacağı belirtiliyor. Victor Hugo’nun dediği gibi kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından da rahatsızlık duymaz. Kime yandığı belli olmayan sokak lambası yerine birlikten doğan güç ile ülkeyi ve bölgeyi aydınlatan projektör olmak kanımca çok daha iyi olur.

GÜNÜN FIKRASI

Müdürlük Desenize!

Kızın babası:

- "Ee , damat bey oğlumuzun işi nedir?"

Damatın babası :

- "Facebook'da 56.034 kişi’lik sayfası var!"

Kızın babası:

- "O nasıl bir iştir?"

Evin ufak çocuğu atlar:

- "Baba 56.034 kişiyi yönetiyo, sorunlarıyla ilgileniyo, paylaşımlar yapıyor…"

Kızın babası:

- "Siz Şuna Müdür desenize! Verdim Gitti"

