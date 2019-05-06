Sahibine Mesajlar

Sn. Tolga Atakan, büyük umutlarla iktidara gelen, dörtlü koalisyon hükümetinin, ana gerekçelerini, mecliste açıkladığınızı gözlemledik. Geçtiğimiz günkü meclis oturumunda gündeme getirdiğiniz, Girne ve Mağusa limanlarının özelleştirileceği yönündeki görüşünüze, CTP ile TDP’nin dudak büktüğü, pişmiş aşa su kattığınız şeklinde yorumlandı. D vitamini ‘Güneş’ ile sağlanır diye çıktığınız yolda, UBP’nin ellerini ovuşturduğu ve ferma pozisyonunda beklemeye başladığı söyleniyor. Başbakan Tufan Erhürman’ın annesi Gülfidan Erhürman’da paylaşımında, 4 koalisyon hükümetimize Allah Rahmet eylesin derken, yeni doğmaya hazırlanan, bebek için, yolda geliyor mesajı verdi. Sn. Atakan, ben Türkiye’nin en iyi kıvıranın, bir zamanlar Özcan Tekgül, şimdilerde de Asena olduğunu bilirim. Ama maşallah KKTC’de bu isimlerin yeni temsilcileri türedi. Sevgili Tolga, Nurşidiye Teyze, be arkadaşlar, sakın bir kızın ‘Aşkım’ lafına kanmayın. Çünkü onlar oyuncak ayıya bile o lafı söylerken siyasiler de, biz bozan, düzen, bırakan, ortağımızı havaya atıp dörde bölerken sekiz ile çarpacağız sözlerin inanmayın. Çünkü yalandan kim öldü diyor.

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Sn. Hasan Taçoy, yapmış olduğunuz açıklamada Türkiye’e ekonomik sıkıntı var diyorlar vazgeçin dediniz. Ve protokolün Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların bahane edilerek imzalanmadığını, oysa Türkiye’nin Sudan, Venezuella ve Somali’ye maddi destek verdiğini, KKTC’ye yapacağı 1 milyar TL.’lik var. Onu mu yapamayacak? Vazgeçin dediniz. Vallahi bence bu konuda çok haklısınız. Döviz, Türkiye’deki fazla üretim nedeniyle tepe taklak aşağı gitti. AB Euro’nun, ABD doların, İngiliz Stg.’nin düşüşünü önleme çabası içerisinde kapı aşındırıyor. Suriye’ye destek için oradan patatesi. İran ekonomisini düzeltmek için soğanı, Balkan ülkelerini kalkındırmak için sebzeyi oradan alıyor. Haaa bu arada, bizi de kalkındırmak için, Zeytin yağı ile grasoyu KKTC’den almak istiyormuş. Sizin ambarlardaki zeytin yağı ile grasoyu oralara satmak için hazır günü gelmişken hazır edin. Böylelikle bizde kalkınmış oluruz. Sn. Taçoy, Hüsmen dayı, diyor bizde maksıldır zeytinyağı, durdurmaz direkli. El pençe durmak ve ‘ Yes Sir’ü sallamak ‘Anaya’ yaranmak için gerekli

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Sn. Emrah Yeşilırmak, Karpaz Gate Marina’a yasa dışı olarak, doldurulduğu ve üzerine restoran ile büfeler yapıldığı gerekçesi ile bir bölümünü Erenköy Belediyesi olarak mühürlediğiniz, Karpaz Gate Marina’da denizin doldurulan kısmı için yapılması gereken tapu işlemlerinin tamamlandığını ve mühürlenen bölümlerin yeniden açıldığını öğrendik. Tapunun tespit çalışmaları gerçekleştirdiği, Karpaz Gate Marina’da, doldurulan 55 dönümün, KKTC sınırlarına da dahil edildiği belirlendi. Bir başka deyişle, tapu ve kadastroya dahil edilmeyen 55 dönümü de KKTC’ye kazandırmış oldun. Sn. Yeşilırmak, Hacı amca galiba yatırımcı diyerek, fazla kıymet verdik. Çok önemsedi insanlar kendilerini orada yanlış yaptık. Bazı başkanlar noktayı, cümlenin sonunda koyarak gelecek cümlenin kendileri için büyük harflerle başlamasını tercih ederken, sen noktayı cümlenin sonuna değil, tereddüt ettiğin yere koyarak işi bitirdin. Helal olsun dedi

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Sn. Kutlu Evren ufukta yeni hükümet kurma bulutları eşgerince sizin Lefkoşa – Girne arasında yaşanan Med-Cezir olayına benzin dayandıramadığınızı öğrendik. Lefkoşa – Girne yolunda, Rammi yaparken kurduğunuz bakanlık hayali nedeni ile arabanın makinesi neredeyse mangos oluyordu dediler. Sn. Evren hayal kurmak güzeldir. Ama somut bir kavran olmaktan öte soyut bir kavram olduğu için Gobi Çölü veya Kalahari Çölündeki ‘Serap’tan öte bir anlam ifade etmez. Umut fakirinin ekmeği yiye yiye bitiremezse, sizlerin de bakanlık hayali kurula kurula bitmez.

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Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak yapmış olduğunuz hava tahmin raporunda, Mayıs, Haziran Temmuz aylarında mevsim normallerinin yarım ve 1 derece üzerinde bir sıcaklık artışı beklediğini, ekstrem bir sıcaklık artışı beklemediğinizi söylediniz. Bir başka deyişle, ey halkım merak etmeyin, bu bol yağmurlu ve kısmen soğuk havaların ardından kavurucu sıcaklar gelmeyecek imasında bulundunuz. Da, bizim Ayşaba, Raif ovlucuğum, merak etmeyin, kavurucu sıcaklar gelmeyecek. Rahat olun demeye getirdi. Ama Döviz ateşinin yanısıra, çarşının, cayır cayır yaktığı cebimizin kavurucu sıcağından nasıl korunacağımızı söylemedi diyor. Sn. Buran, Hacı amca ise rüzgar eser dalgalanır döviz belası, cebimizin ve yaşam kalitemizin okunuyor selası. Yakında hoca rahmetliyi nasıl bilirdiniz diye soracak. O zaman yenecek ölü helvası diyor.

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Sn. Ertan Namıkkemaloğlu, bizim Minik Kuşlar, El Sen Başkan adaylığından sonra bukez Cumhurbaşkanı adaylığı için kolları sıvadığını söylüyor. Henüz alt yapı çalışmaları içerisinde olduğunu, yapacağın araştırma ve incelemelerden sonra kesin olarak aday olup olmayacağı kararını vereceğin söyleniyor. Tabi buna Kıb-Tek çalışanları sevinecek. Hele birde kazanığın düşünülürse, özelleştirme OUT, Özerkleştirme In olacak demektir. Ertan gardaş bir hissa daha yap. İttir, kaktır belki bu iş olurda Kıb-Tek’te kurtulmuş olur. Mevhibe Teyze, seçim sonu verilen sözler, buhar olup dağıldı. Silihdar tepelerine, çözüm, bir başka bahara kaldı. İşimiz Allah’a kalırken, inşallah ve Maşallah yazıldı dedi.

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Sn. Ferdi Sabit Soyer, eski Başbakan, CTP eski genel başkanı olarak katılmış olduğunuz birinci boyut programında, partilerin içerik olarak fakir bıraktığı meclis çalışmalarını zenginleştirmesi gerektiğini ve içerik ile niteliği artırmaları gerektiğini belirttin. Partilerin ucuz etin yahnisinin peşinde koşturmamalarını dile getirdin. Sn. Soyer, televizyon konuşmanızı dinleyen, Abülvehit amca, Ferdi ovlucuğum çok doğru söylüyor. Ama, dünyanın en ağır nesnelerini bile kaldıran vincin kaldıramadığı, 95 ihtiyarın pipisine sahip, kısır birisinden hadde be gardaş, biraz dürtükle ve bir hissa daha yapıver, sonrasında, bir oğlancık doğsun da Mürvet’ini görelim beklentisi içerisine girdi diyor. Haaa Ayşaba ise işleri güçleri vaat ve pompaladıkları umut ile oy toplamak olan bazı siyasiler, evli evine, köylü, köyüne döndükten sonra verdikleri umudu geri alıyorlar. Ne yapalım, verdikleri umudu geri alanlar alıkları ahı da güle güle kullansınlar dedi.

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Sn. Turgay Hilmi, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Rum Adalet Bakanı istifa etmiş. Biz istifa edecek bakan seçmeyiz dediniz. Turgay hocam, bir defa, Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da, halkta meydana gelen stres, sinir, öfke patlaması nedeni ile bizi idare edenler, öncelikle bize bakmaktan istifa müessesini çalıştırıp bay bay demeye fırsat bulamazlar. İkincisi, yaşananlar sonrasında sinirden ölen Adalet ablanın defin işlemlerini tamamlamak için, Adil düzen beklentisi içerisinde olan Adil amcayı yoğun bakımdan çıkartmak için, vicdan sayıklamasına tutulan Vicdan ablayı kurtarmak için yoğun bir trafik yaşamalarından dolayı istifa etmeyi düşünemezler. Haaa istifa umudu varmı diye sorarsanız, tomofilin altında kalan ‘Umut’un kırılan kemiklerini düzeltme operasyonu nedeniyle o da şimdilik tozlu raflarda bekliyor. Ayşaba hem koltuk çok tatlı do you understand Turgay diyor.

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Sn. Mehmet Kale, geçtiğimiz akşam, Girne’de gerçekleşen, Cumhuriyetçi Türk Partisinin, Girne İlçesi 33. Olağan Kongresi’nde, yeniden başkanlığa seçildiğini gözlemledik. Kongrede yaptığın konuşmada, Sivil toplum örgütleriyle etkin iş birliğini önemsediğinizi vurgulayarak, Federal Kıbrıs hedefiyle yürüdüğünüzü ve bu hedefe yürümeye devam edeceğinizi dile getirdin. Sevgili Mehmet çokta iyi söyledin. Ancak, çözümsüzlük, çözümdür felsefesinden zerrece taviz vermeyip, yazdıkları, Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar kitabının yanısıra, dinledikleri ‘Mehter Marşı’ sonrasında, dönümlerce araziyi iç edenler. Villa, arazi ve birçok ikramı cebelezi edenler, dikkat et sana, havan topu, uçak savar, mitiralyöz ve ellerine ne geçerse onun ile sana saldıracak. Bunlar çözümsüzlük çözümdür diyerek hayal kurmayı seviyor. Çünkü o hayal dünyasında herşey var. Mesele hayal dünyasında hayal kurmak değil Mehmet, mesele gerçek dünyada senin gibi gerçeklere değinmektir. Yola devam.

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Sn. Serdinç Maypa, sosyal medyadaki paylaşımında, hani “ Çangar sizi seviyor” o reklamda diyor ya, hem Çangar biz Kıbrıslıları gerçekten seviyorsa, halk için birşeyler yapmalı diyorsun. Örneğin, Lefkoşa-Girne yolunda olmayan bariyerler nedeniyle yaşanan ölümlere dur demek için pamuk eller cebe çağrısına uyarak bariyer koysun. Bu konuda, başkalarına da ön ayak olarak, örnek teşkil etsin dedin. İlahi Serdinç, Çangar, bizi seviyor dediyse, canımızın, hayatımızın güvenliğini değil, cebimizi ve dolayısıyla kendi cebini seviyor be guzzum. Bugüne kadar, halk olarak ucuz düşünen, siyasiler ile cebi sonradan kabaran insanların üstüne kurulan hayaller, bize pahalıya patladı. Bu nedenle boş ver Serdinç, birisinin halkın gönlünü yapmak gelmiyorsa elinden, bari onlar ile ilgili kurduğumuz güzel hayalleri yıkmasınlar gönüllerimizden.

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Sn. Turan Büyükyılmaz, değerli babanız, Halit Büyükyılmaz’ın rahmetli olduğunu ve hakka yürüdüğünü öğrendik. Cenaze, ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından İskele Mezarlığına defin edilirken, kalbinize de büyük acı verdi. Tüm sevenlerine ve siz yaslı ailesine başsağlığı diler, rahmetli babanıza Allah’ın rahmetini eksik etmesin dileğinde bulunuruz. Sn. Büyükyılmaz, Hz. Muhammed (sav) bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir demişti. Ne mutlu size ki, babanızın ve aile olarak sizlerin yaptıkları, sizi maddi olarak değil ama manen ‘Karun’ kadar sevgi zengini yaptı.

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Sn. İlker Edip, Beyarmudu Belediye Başkanı olarak kayıpları oynadığınız söyleniyor. Beyarmudu civarındaki köy sakinleri, gazetelere tam sayfa kayıp ilanı vermelerine karşın yine sizden haber alamadıklarını söylüyorlar. Çölde yolunu kaybeden kervan, çığın altında kalıp, çalışmalara rağmen bulunamayan kazazede gibi ortalıklarda görünmediğiniz dile getiriliyor. Birçok belediye en azından 4 desimetre ses verebiliyorken, sizin belediye 2 desimetre ses bile veremediği söyleniyor. Bölge halkı başkan dedik oy vererek koltuğu mayaladık ama göl küçük olmasına rağmen maya tutmayarak yoğurt olmadı. Seçtiğimiz başkan ise fazla rahat bir türlü koltuktan kalkıp iş yapamadı diyor.

Günün Sözü

İnsanları geçimsiz yapan

SEVGİSİZLİKTİR

Bir birine düşman eden

İLETİŞİMSİZLİKTİR

Güzellikten yana ne varsa

yok eden

İLGİSİZLİKTİR

Günün İddiası