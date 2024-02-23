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Sahil Güvenlik ekipleri denizde bir erkek cesedi daha buldu

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KKTC sahillerinde kıyıya vuran cesetlerin belirsizliği sürüyor. Sahillerimize vuran ceset sayısı 7’ye yükseldi.
Sahil Güvenlik ekipleri denizde bir erkek cesedi daha buldu

KKTC sahillerinde kıyıya vuran cesetlerin belirsizliği sürüyor. Sahillerimize vuran ceset sayısı 7’ye yükseldi.

Sahil Güvenlik ekipleri Esentepe kıyısından yaklaşık 20 mil açıkta deniz içinde cansız bir erkek bedeni buldu.

Polis Basın Subaylığı cansız bedenle ilgili kimlik tespitinin henüz yapılamadığını ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

CESET SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Son tespit edilen cansız beden ile KKTC sahillerine 8 Ocak’tan bu yana vuran ceset sayısı 7’ye yükseldi.

KKTC sahillerinde 8, 14, 22 ve 31 Ocak tarihlerinde de 5 kişinin cansız bedeni tespit edilmişti. İlk ceset, 8 Ocak’ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu kaydedilmişti.

İkinci ceset, ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulunmuştu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz’daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edilmişti.

Üçüncü ceset, 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulunmuştu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtmişti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisinin yapılamadığı açıklanmıştı.

Polis, 31 Ocak tarihinde ise Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde sahile vurmuş 2 erkek cesedi bulunduğunu bildirmişti.

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