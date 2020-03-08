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Sahil Güvenlik Komutanlığı: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ege Denizi'nden kaçak geçişleri durdurduk

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Sahil Güvenlik Komutanlığı: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ege Denizi'nden kaçak geçişleri durdurduk
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ege Denizi'nden kaçak geçişleri durdurduk

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Ege Denizi'nden göçmen geçişlerinin durdurulacağını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan komutanlık, "kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle" geçişlere izin verilmeyeceğini belirtti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi’nden geçişlerine izin verilmiyor.

Tüm Türkiye’de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor.

Sahil Güvenlik birimleri denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimleri ise karadan denize çıkışları engellemek için olağan zamandan çok daha fazla gayret sarf ediyor.

 

Kaçak göçmenler, Yunan Karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor.

Yunanistan, Ege Denizi’nden geçmeye çalışan göçmenlere karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor."

Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlerin durdurulmayacağını açıklamıştı. Ancak kara sınırlarından Yunanistan'a geçemeyen mülteciler deniz yoluyla geçişlere yönelmişti.

Yunanistan ise göçmenlere hem karada hem denizde sert müdahale ederken, Midilli Adası açıklarında devrilen göçmen teknesinde bir çocuk hayatını kaybetmişti.

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