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Sahilde bulunan cesedin kimliği henüz belirlenemedi

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Sahilde bulunan cesedin kimliği henüz belirlenemedi
Girne’de dün akşam üzeri sahilde bulunan erkek cesedinin kimliğinin belirlenmesi çalışmaları sürüyor.

Adli Tıp uzmanı tarafından yapılan otopside  ise cesedin 45-55 yaşlarında erkek olduğu, boğulmak suretiyle yaşamını yitirdiği,  ceset üzerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı bilgisine ulaşıldı.

Polis Basın Subaylığı , Girne Karaoğlanoğlu’nda  Paradisia plajının yaklaşık 100 metre batı kısmında deniz kenarında kıyıya vurmuş halde bulunan erkek cesedine ilişkin açıklama yaptı.

Polis, Kimliği ve uyruğu henüz tespit edilemeyen ceset üzerinde  Adli Tıp uzmanı tarafından otopsi yapıldığını bildirdi.

Yapılan otopside  “cesedin 45-55 yaşlarında erkek olduğu, 24-36 saat aralığındaki bir sürede boğulmak suretiyle yaşamını yitirdiği,  ceset üzerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı” tespit edili.

Polis Basın Subaylığı , soruşturmanın devam ettiğini de kaydetti.

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