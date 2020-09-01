Sahile ‘kokain vurdu’: Plajda güneşlenen bir kişi buldu

ABD’nin Florida eyaletinde, sahile 35 kilo ‘kokain vurdu.’ Piyasa değerinin 1 milyon dolar (7.37 milyon lira) olduğu belirtildi.

ABD’nin Florida eyaletinde, sahile 35 kilo ‘kokain vurdu.’ Piyasa değerinin 1 milyon dolar (7.37 milyon lira) olduğu belirtildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma, 30 paket halindeki kokainin Hollywood Plajı’nda güneşlenen biri tarafından bulunduğunu açıkladı.

Bu kişinin paketleri bulur bulmaz durumu polise ve kendilerine bildirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre plaja giden ekipler, kokain paketlerine el koydu.

Paketlerin nereden geldiği, nasıl sahile vurduğu araştırılırken ABD Gümrük ve Sınır Koruma’nın açıklamasında, “Neyse ki uyuşturucu topluma ulaşmadı. Soruşturma başlattık” ifadelerine yer verildi.