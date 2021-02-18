Sahile vuran onlarca ayakkabının içinde kopmuş ayaklar bulundu
Bölgede pek çok ada ve nehirler bulunur, yani coğrafi olarak da oldukça karışıktır. 21.yüzyılın en gizemli olaylarından biri olarak görülen bu ayakkabı vakası oldukça da ilginç ve korkutucu. Pek çok insan yıllardır Salish denizi kıyısında kopuk ayakların olduğu ayakkabılar bulmakta.
Kanada'nın Britanya eyaletinden ABD'nin Washington eyaletine kadar uzanan Salish Denizi oldukça karmaşık bir kıyı yapısına sahip. Bu karışıklığın getirdiği en büyük karmaşalardan bir tanesi de kıyıya vuran kopmuş ayak bilmecesi.
18 Şubat 2021 Perşembe 12:18
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