Bölgede pek çok ada ve nehirler bulunur, yani coğrafi olarak da oldukça karışıktır. 21.yüzyılın en gizemli olaylarından biri olarak görülen bu ayakkabı vakası oldukça da ilginç ve korkutucu. Pek çok insan yıllardır Salish denizi kıyısında kopuk ayakların olduğu ayakkabılar bulmakta.