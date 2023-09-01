Sahiller Halkındır dedi, Kervansaray kararına ara emri aldı!

İşte Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklaması;
Kervansaray plajının bir bölümünün Girne Belediyesinden ve halktan alınması yönünde Bakanlar Kurulunun ürettiği bize göre gayri yasal ve yanlış karara ARA EMRİ aldığımızı duyurmak istiyoruz.
İşte Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklaması;
Kervansaray plajının bir bölümünün Girne Belediyesinden ve halktan alınması yönünde Bakanlar Kurulunun ürettiği bize göre gayri yasal ve yanlış karara ARA EMRİ aldığımızı duyurmak istiyoruz.
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